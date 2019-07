Pronostic Cote d'Ivoire Algérie : Analyse, prono et cotes du quart de finale de la CAN 2019

L'Algérie plus convaincante que la Cote d'Ivoire

Malgré un effectif très intéressant, la Cote d'Ivoire n'impressionne pas les observateurs jusqu'à maintenant. Annoncés comme les possibles stars de cette Coupe d'Afrique des Nations, les ailiers Nicolas Pépé et Wilfried Zaha constituent pour le moment de réelles déceptions. Présents dans le groupe D, les Éléphants n'ont terminé qu'au 2ème rang du classement. Ils se sont tout d'abord imposés face à l'Afrique du Sud (1-0) avant de se faire surprendre par le Maroc (0-1). Lors de la 3ème journée, l'équipe a réalisé son meilleur match face à une faible Namibie (4-1). En 8ème de finale, la Cote d'Ivoire s'est imposée, malgré une prestation une nouvelle fois décevante, contre la Mali (1-0).

De son côté, l'Algérie a remporté tous ses matchs depuis le début de la compétition. Il s'agit sans nul doute de la formation la plus convaincante jusqu'à maintenant. Le sélectionneur Djamel Belmadi peut se reposer un 11 de départ bien établi mais les habituels remplaçants peuvent également apporter en sortie de banc, à l'image de l'ancien bordelais Adam Ounas, actuel co-meilleur buteur de la CAN avec 3 réalisations. Lors de la phase de groupes, les Fennecs ont tour à tour dominé le Kenya (2-0), le Sénégal (1-0) et la Tanzanie (3-0). Au tour précédent, ils ont une nouvelle fois impressionné les observateurs en prenant facilement le dessus sur la Guinée (3-0). En pleine confiance, l'Algérie peut se qualifier pour le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations en écartant une sélection ivoirienne qui a montré moins de garanties.