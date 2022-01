Pronostic Côte d'Ivoire Algérie : Analyse, cotes et pronostic du match de la CAN 2022

Un Côte d’Ivoire – Algérie avec des buts de chaque côté

Lors du tirage au sort de la compétition, les observateurs imaginaient que cette confrontation entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie nous offrirait un duel entre les 2 premiers du groupe, déjà qualifiés avant ce dernier match. Il n'en est rien puisque ces deux sélections jouent leur qualification. Les Eléphants sont bien placés car ils ont pris les commandes du groupe avec 4 points. Les Ivoiriens ont débuté leur campagne par un succès compliqué face à la Guinée Equatoriale (1-0) grâce à une réalisation du capitaine Max-Alain Gradel. Pour son deuxième match, la Côte d'Ivoire a permis au Sierra Leone de prendre un point (2-2). En effet, le Milanais Kessie a tout d'abord raté un penalty en début de rencontre avant que le portier Sangare ne commette une boulette au bout du temps additionnel, permettant aux Sierra Leonais d'accrocher un point inespéré. La Côte d'Ivoire affiche une équipe très compétitive avec les Aurier, Bailly, Kessie, Zaha, Pepe, Haller, ou Gradel. En face, l'Algérie était le candidat numéro 1 à sa propre succession. Victorieux de la dernière édition, les Fennecs étaient sur une excellente dynamique de 35 matchs sans la moindre défaite. Cette série s'est arrêtée face lors de la 2journée avec une défaite face à la Guinée Equatoriale (1-0). Ce revers surprenant face à cette modeste sélection intervient après un premier match déjà très timide face à la Sierra Leone (0-0). Avec un seul point au compteur, les Algériens n'ont plus le choix et doivent s'imposer lors de cette ultime rencontre, mais aussi avoir un œil sur les résultats des autres équipes. Sur le papier, Djamel Belmadi possède un effectif de grande qualité avec les Atal, Mandi, Bensebaini, Bennacer, Mahrez, Feghouli, Belaili, Slimani ou Benrahma, qui évoluent tous dans les grands clubs européens. Contrainte de prendre des risques pour se qualifier, la sélection algérienne pourrait laisser des espaces aux contre-attaquants ivoiriens que sont Zaha et Pépé. Ce choc s'annonce par conséquent agréable, et finir sur le pari « les deux équipes marquent » , passé lors des 4 dernières confrontations entre les 2 sélections.