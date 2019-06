Pronostic Côte d'Ivoire Afrique du Sud : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

La Côte d'Ivoire domine l'Afrique du Sud

La Côte d'Ivoire débute cette Coupe d'Afrique des Nations, ce lundi, face à l'Afrique du Sud. Absente du dernier Mondial, la sélection ivoirienne n'a pas réellement rassuré lors des qualifications avec seulement la 2place obtenue dans son groupe éliminatoires derrière la Guinée. Pourtant, les Éléphants possèdent dans leurs rangs d'excellents joueurs à l'image de Nicolas Pépé, excellent toute la saison avec le LOSC. D'ailleurs, le sélectionneur Kamara s'appuie sur plusieurs connaissances de la Ligue 1 comme l'ancien Niçois Seri, l'ex-Parisien Serge Aurier ou encore le Toulousain Gradel. Les Ivoiriens ont disputé trois matchs amicaux de préparation et en ont remporté 2 face aux Comores et à la Zambie, pour une défaite contre l'Ouganda qui a écrasé la RDC en match d'ouverture (3-0). De son côté, l'Afrique du Sud a connu son heure de gloire au début des années 2000. Absents de la dernière CAN, les se sont également qualifiés en terminant 2de leur groupe derrière le Nigéria mais devant les modestes formations des Seychelles et de Libye. Pour se préparer à cette CAN, les Sud-Africains ont participé à la coupe COSAFA (réunissant les nations d'Afrique australe) qu'ils ont terminé seulement 5. Pour ce match, nous voyons une sélection ivoirienne séduisante sur le papier prendre le meilleur sur les