Pronostic Costa Rica Allemagne : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde 2022

Le Costa Rica veut jouer les trouble-fêtes

L’Allemagne, la victoire de l’espoir

Flick lance ses va-tout

Les compos probables pour Costa Rica - Allemagne :

L’Allemagne remplit sa part du travail

Les Costaricains se sont imposés sur le plus petit des scores (1-0) grâce à une réalisation rapide de Joel Campbell, passé par Arsenal ou Lorient. Pour débuter leur coupe du Monde, les Ticos ont affronté la redoutable sélection espagnole qui a balayé les partenaires de Keylor Navas (7-0). Ce cuisant revers laissait présager d’un aller-retour express au Qatar pour la vieillissante génération costaricaine. Ces derniers ont voulu démontrer lors de la seconde journée qu’ils étaient toujours aussi compétitifs en s’imposant face au Japon (1-0). Après avoir obtenu aucune occasion de but contre la Roja, le Costa Rica a marqué sur son seul tir cadré du Mondial grâce à Fuller. Ces 3 points acquis permettent aux Ticos d’être en 3e position du classement, ce qui leur permet d’avoir toujours espoir pour la qualification pour les 8e de finale.Alors championne du Monde en titre, l’Allemagne avait été touchée par la malédiction du champion sortant lors du Mondial russe, en étant éliminé dès la phase de poule. Lors de cette nouvelle édition, l’équipe dirigée par Hansi Flick est au pied du mur, puisqu’elle doit s’imposer lors de cette dernière journée et compter sur un faux-pas du Japon dans le même temps. Les Allemands se retrouvent dans cette situation car ils ont pêché dans l’efficacité face aux Nippons en étant incapables d’accentuer leur avance, ce qui a permis au Japon de rester à distance et de frapper sur des contres. Touchés suite à ce revers inattendu, les partenaires de Manuel Neuer avaient à cœur de se relancer face à une Espagne en pleine confiance après son large succès obtenu face au Costa Rica. Dans une rencontre équilibrée, le coaching opéré d’abord par les deux sélectionneurs aura été déterminant lors de cette affiche. Rentré quelques minutes auparavant, Alvaro Morata a ouvert le score sur un service de Jordi Alba. Obligé de prendre des risques, le Nationalelf a pu compter sur les excellents apports de Leroy Sané et surtout celui de Fullkrug, buteur décisif en fin de match (1-1). Cette égalisation permet à l’équipe allemande d’être toujours dans la course aux 8e de finale.Pour affronter l’Allemagne, le Costa Rica devrait s’appuyer sur ses trois éléments d’expérience que sont le portier du Paris Saint Germain Keylor Navas, l’ancien latéral d’Everton, Bryan Oviedo et de l’ex attaquant lorientais Joel Campbell. Avec ses 37 printemps, Bryan Ruiz a un rôle de joker et n’est même pas entré en jeu lors du succès face aux Japonais.De son côté, Hansi Flick devrait opérer à plusieurs changements. Très bons lors de leur entrée en jeu, les Fulljkrug et Sané pourraient débuter ce match pour apporter plus de poids sur le front de l’attaque. Ils devraient remplacer Muller et Gundogan. Au milieu de terrain, le jeune Musiala a été étincelant avec une activité de tous les instants. En recentrant Süle, le Nationalelf a semblé également nettement plus solide en défense. En cours de rencontre, l’ancien coach du Bayern devrait pouvoir s’appuyer sur ses jokers comme Havertz ou Muller.: Navas - Martinez, Fuller, Duarte, Vargas, Oviedo - Campbell, Borges, Tejeda, Bennette - Contreras.: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündogan - Musiala, Müller (Sané), Gnabry - Fullkrug.Pour pouvoir participer aux 8e de finale, l’Allemagne doit remplir deux conditions, la 1ière remporter son match et la seconde dépend d’une défaite du Japon face à l’Espagne. Les protégés de Flick vont s’attacher à remplir leur mission et avoir un œil attentif sur le résultat de l’autre rencontre. Les changements opérés en cours de match face à l’Espagne semblent avoir été pertinents et devraient apporter un poids supplémentaire sur le front de l’attaque.Retrouvez le Pronostic Costa Rica - Allemagne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !