Pronostic Corée du Sud Portugal : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Misez 50€ et Récupérez 100€ sur Corée du Sud - Portugal

Exemples du Bonus ParionsSport

Nos pronostics Corée du Sud - Portugal

Profitez de votre 1er pari DOUBLÉ chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de votre 1er pari DOUBLÉ chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de votre 1er pari DOUBLÉ chez ParionsSport (durée limitée)

La Corée du Sud joue son va-tout

Le Portugal en contrôle

Du changement pour le Portugal

Les compos probables pour Corée du Sud - Portugal:

Un Portugal remanié mais efficace

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Corée du Sud - Portugal avec d'autres bonus chez d'autres sites :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chez ParionsSport En Ligne, vous misez votre 1pari jusqu'à 50€ et vous obtenez le double du montant de votre mise en bonus !- Vous faites un 1pari 50€ ⇒ Vous récupérez 100€- Vous faites un 1pari 25€ ⇒ Vous récupérez 50€Vous pouvez en + réaliser votre 1pari sur n'importe quelle cote pour obtenir ce bonus se terminant le 12 décembre.- Vous avez le droit à 100€ peu importe le résultat de votre 1pari de 50€- Misez par exemple votre 1pari de 50€ sur ce pari pour tenter de gagner- Peu importe le résultat du pari, vous récupérez 100€ pour continuer à miser !- Vous avez le droit à 100€ peu importe le résultat de votre 1pari de 50€- Misez par exemple votre 1pari de 50€ sur ce pari pour tenter de gagner- Peu importe le résultat du pari, vous récupérez 100€ pour continuer à miser !- Vous avez le droit à 100€ peu importe le résultat de votre 1pari de 50€- Misez par exemple votre 1pari de 50€ sur ce pari pour tenter de gagner- Peu importe le résultat du pari, vous récupérez 100€ pour continuer à miser !Avec un seul point au compteur, la Corée du Sud est obligée de s’imposer pour espérer une qualification pour les 8e de finale. De plus, la sélection coréenne dépend également du résultat du Ghana dans l’autre rencontre. Pour débuter cette Coupe du Monde, la Corée avait partagé les points avec l’Uruguay dans une rencontre équilibrée où chaque formation avait eu l’opportunité de marquer. Au final, Coréens et Uruguayens se sont quittés sur un nul sans but (0-0). Ensuite, les partenaires de Son ont souffert lors de la première période face au Ghana. Face à des Black Stars nettement plus entreprenants, les Coréens se sont rapidement retrouvés menés au score à la pause (2-0). Revenue avec de bien meilleures attentions, la sélection coréenne a comblé son retard en 3 minutes grâce à un doublé de Cho Gue-Sung. Alors que la Corée semblait avoir fait pencher la balance de son côté, elle s’est fait surprendre sur un nouveau contre des Ghanéens (3-2). Ce revers oblige les Coréens à réaliser un exploit contre un Portugal en forme.Eliminé lors des 8e de finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie et lors du dernier Championnat d’Europe en Angleterre, le Portugal fera au moins aussi bien lors de cette édition. En effet, les Portugais ont réalisé un parcours parfait lors des deux premières journées en enregistrant deux victoires et donc 6 points. Sur leur parcours, les Lusitaniens ont tout d’abord battu les Black Stars (3-2) dans un match fou qui s’est totalement débridé dans la dernière demi-heure de jeu. Meilleur buteur de sa sélection, Cristiano Ronaldo avait ouvert le score sur penalty. Grâce à cette réalisation, CR7 a inscrit au moins but lors des 5 dernières coupes du Monde. Les jeunes Joao Felix et Rafael Leao s’étaient signalés en inscrivant les autres buts. Ensuite, le Portugal a retrouvé l’Uruguay dans un « remake » du 8e de finale du Mondial 2018. Cette fois, les hommes de Fernando Santos ont pris leur revanche en se montrant les plus réalistes avec un Bruno Fernandes impliqué dans les 2 buts. Lors de cette rencontre, les Portugais ont eu de la réussite suite à quelques mauvais choix des attaquants de la Celeste.Pour tenter de décrocher sa qualification pour les 8e de finale, la Corée du Sud devrait aligner sa meilleure équipe avec évidemment le joueur des Tottenham Hotspurs, Heung-Min Son. Le capitaine coréen a été plutôt décevant lors des deux premières rencontres mais est capable de sortir de sa boîte lors de cette dernière affiche. Double buteur contre le Ghana, Gue-Sung Cho est en confiance et va vouloir aider sa sélection à accrocher sa place en 8e de finale.En face, le Portugal est déjà qualifié et pourrait à l’image de la France faire tourner son effectif. Les Ronaldo, Fernandes ou Silva pourraient être reposés. A leur place, on devrait retrouver des éléments comme Rafael Leao, exceptionnel au Milan AC, ou l’attaquant Ramos du Benfica. En revanche, le parisien Nuno Mendes s’est blessé lors du dernier match et manquera la fin de la compétition.: Seung-Gyu Kim - Moon-Hwan Kim, Min-Jae Kim, Yong-Gwon Kim, Jin-Su Kim - In-beom Hwang, Woo-Young Jung - Chang-Hoon Kwon, Woo-Yeong Jeong, Heung-Min Son - Gue-Sung Cho.: Diogo Costa - Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro – Carvalho (Palinha), Neves (Vitinha) - Bernardo Silva (Rafael Leao), Bruno Fernandes, João Félix (Horta) - Cristiano Ronaldo (Ramos).Le Portugal a montré beaucoup de maîtrise lors des deux premières rencontres pour s’assurer sa qualification en 8e de finale. Les Portugais possèdent un effectif de qualité qui devrait leur permettre de se défaire d’une équipe coréenne décevante depuis le début du Mondial. Les jeunes Portugais pourraient en profiter pour marquer des points à l’image de Rafael Leao.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Corée du Sud - Portugal encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !