Pronostic Corée du Sud Norvège : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Logique respectée entre la Norvège et la Corée du Sud

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Corée du Sud - Norvège :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Corée du Sud est quasiment éliminée de cette Coupe du monde. Avec deux défaites au compteur et une différence de but défavorable, une qualification relèverait du miracle. Pour son premier match, l’équipe asiatique s’est inclinée contre l’un des favoris de l’épreuve : l’équipe de France (4-0). Lors du second match, les Sud-Coréennes ont dominé contre le Nigeria, mais ont été punies de leur manque d’efficacité (nouvelle défaite 0-2).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La Norvège, quant à elle, a très bien débuté en prenant le meilleur sur le Nigeria (3-0). En confiance, les Norvégiennes ont offert une belle opposition face à la France (2-1), mais n’ont pas réussi à accrocher le nul. Les partenaires d’Hansen doivent s’imposer pour être certaines de se qualifier. Rompues aux joutes internationales et supérieures sur le papier, les Norvégiennes devraient s’imposer face à une modeste équipe de Corée du Sud.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- À noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compte.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Corée du Sud Norvège détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !