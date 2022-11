Pronostic Corée du Sud Ghana : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Bonus Unibet : 150€ offerts au lieu de 100€ chez SoFoot !

Nos pronostics pour Corée du Sud - Ghana

La Corée du Sud a une belle carte à jouer

Le Ghana n’a plus le choix

Peu de changements à prévoir

Les compo probables :

La Corée du Sud ne rate pas l’occasion

Dans ce groupe très homogène, toutes les sélections ont la possibilité de pouvoir se qualifier pour les 8e de finale. Deuxième de son groupe des éliminatoires derrière l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud a lancé son Mondial au Qatar par un nul face à l'Uruguay (0-0). Lors de cette rencontre, les Coréens ont été plutôt fortunés car la Celeste a touché les montants à deux reprises par Godin et Valverde. Les hommes de Paulo Bento misent sur cette opposition face au Ghana pour prendre les 3 points et se relancer dans la course aux 8èmes finale. Dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde, la Corée du Sud a disputé des rencontres amicales face à deux sélections africaines, le Cameroun et l'Egypte. Lors de ces deux matchs, les partenaires de Son se sont imposés contre les Lions Indomptables (1-0), demi-finaliste de la dernière CAN, et contre les Pharaons (4-1), qui s'étaient hissés en finale. Ces prestations ont certainement donné de la confiance aux Coréens pour leur opposition à venir contre le Ghana.Pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde, le Ghana nous a livré l'une des plus belles rencontres de ce début de compétition, du moins lors des 45 dernières minutes. En effet, après une première mi-temps soporifique, Ghanéens et Portugais se sont enflammés lors des 30 dernières minutes. Malgré de très belles réactions, les Black Stars ont finalement concédé la défaite (3-2). Les Ghanéens regretteront certainement la dernière opportunité d'Inaki Williams qui avait surpris le portier portugais, mais qui a glissé au moment de tirer. Suite à ce revers, les partenaires d'André Ayew sont dans l'obligation de décrocher un résultat lors de cette affiche face à la Corée du Sud. Pour se qualifier pour la Coupe du Monde, le Ghana avait réussi un exploit en sortant le Nigéria d'Osimhen. Dans le cadre de sa préparation pour le Mondial, le Ghana avait décroché une très belle victoire face à la Suisse.Pour affronter le Ghana, Paulo Bento devrait conserver sa formation qui a accroché l'Uruguay. On pense évidemment aux cadres de cette équipe, comme la star de Tottenham Son, ou du roc défensif du Napoli, Kim. Offensivement, Bento s'appuie sur les 2 Hwang (Wolverhampton et Olympiakos).De son côté, le Ghana a montré de belles choses avec le trio offensif composé de l'expérimenté d'André Ayew, de l'excellent joueur de l'Ajax Kudus et du percutant Inaki Williams. Le joueur de l'Athletic Bilbao a été tout proche d'offrir un point à son équipe contre le Portugal, mais a glissé au moment de conclure. Défensivement, les Black Stars avaient contenu le Portugal pendant 1 heure mais ont ensuite connu des difficultés en fin de rencontre face à la vitesse des attaquants portugais.: Seung-Gyu - Moon-Hwan, Min-Jae, Yong-Gwon, Jin-Su - Hwang-Inbeom, Woo-Young - Sang-Ho Na, Lee Jae-Sung, Heung-Min Son - Hwang Ui-Jo.: Ati Zigi - Djiku, Salisu, Amartey - Seidu, Partey, Abdul Samed, Baba Rahman - Kudus, Iñaki Williams, André Ayew.Dans ce groupe très homogène, chaque point est important. En accrochant l'Uruguay lors de la 1ière rencontre, la Corée du Sud s'est placée dans une situation intéressante alors que le Ghana va être contraint de prendre des risques. Avec les Son ou Hwang, la Corée possède des éléments capables de contre-attaquer très rapidement. Sur la lancée de sa prestation face à la Celeste, la Corée du Sud part favori de cette affiche.