Pronostic Copenhague Trabzonspor : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue des Champions

Trabzonspor poursuit son début de saison parfait face à Copenhague

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Ce barrage de Ligue des Champions oppose deux formations qui entrent en lice directement sur ce dernier tour qualificatif pour la phase de poules. Recevant sur ce match aller disputé mardi, Copenhague a démarré son championnat depuis 5 journées et on ne peut pas dire qu'il a bien débuté. Après 5 rencontres, le champion en titre est seulement 8e avec 6 points pris : 2 victoires pour 3 défaites. Ce week-end, Copenhague a chuté à domicile face aux Randers (1-3), sa 2e défaite déjà en 3 matchs joués à la maison. De son côté, Trabzonspor est dans une forme olympique. Après avoir remporté la SuperCoupe de Turquie (4-0 face à Sivasspor), les champions nationaux en titre ont gagné leurs 2 premiers matchs de championnat. D'abord en déplacement sur la pelouse d'Istanbulspor (0-2), puis à domicile vendredi face à Hatayspor (1-0). Très décevant à Bordeaux, l'attaquant international danois Cornelius est énorme avec cette équipe turque. De plus, des joueurs comme Trezeguet (Aston Villa) ou Marc Bartra (Betis) ont rejoint la formation cet été. Incroyable sur ce début de saison et n'ayant toujours pas concédé le moindre but, Trabzonspor devrait être capable de ramener au moins le match nul du Danemark.