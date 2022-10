Pronostic Copenhague Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Manchester City fait le job à Copenhague

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Copenhague – Manchester City :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dernier de sa poule, le FC Copenhague s’attendait à une double confrontation compliquée face à une formation de Manchester City, impressionnante dans cette entame de saison. Lors du match aller, les Danois n’ont pas existé à l’Etihad encaissant une défaite sans appel (5-0). Auteur d’un doublé en 1période, Haaland avait même été sorti dès la mi-temps pour le préserver. Malgré ce remplacement, le club danois a pris les vagues offensives desqui ont inscrit 2 nouveaux buts. Depuis le début de cette phase de poule de C1, Copenhague a seulement pris un point lors de la réception du FC Séville pour des revers contre Dortmund et Man City. L’objectif de Copenhague est d’accrocher la troisième place qui leur permettrait d’être rebasculé en Europa League. En championnat, la formation danoise n’est pas au mieux avec la 7place au classement. Le week-end dernier, les partenaires de Claesson ont laissé de nouveaux points en route lors de la réception du leader Nordsjaelland (1-1). Copenhague avait pourtant ouvert le score mais s’est fait rattraper en toute fin de match. Dans cette équipe, on retrouve des éléments d’expérience comme les Cornelius, Claesson ou Lerager.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Manchester city se déplace au Danemark dans l’optique de valider sa place en 8de finale. En s’imposant ce mardi, lesseraient assurés d’être dans les 16 meilleures équipes européennes. Avec l’arrivée de Haaland lors du mercato, City apparait même comme un des grands favoris pour le titre. Facile vainqueur à Séville, lesont souffert à domicile face à Dortmund (2-1) avant de se balader contre Copenhague (5-0). En Premier League, les hommes de Guardiola ont perdu quelques points en route avec des nuls contre Newcastle et Aston Villa, qui font qu’ils se retrouvent à un point d’Arsenal, leader du championnat. Le week-end dernier, les hommes de Guardiola n’ont pas connu le moindre problème en disposant facilement à domicile de Southampton (4-0). Le technicien catalan a pris l’habitude d’effectuer quelques rotatione. Ce mardi les Laporte, Gundogan ou Grealish sur le banc face aux Saints devraient retrouver une place de titulaire. Buteur à l'aller, la recrue estivale Alvarez pourrait accompagner Haaland devant. L’ancien Villan Grealish est sur une bonne dynamique et vient de signer ses meilleures prestations avec le maillot de City. Porté par un Haaland qui n’en finit pas de marquer, City devrait s’imposer au Danemark et valider sa place en 8de finale.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Copenhague Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !