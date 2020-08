Pronostic Copenhague Istanbul Baskasehir : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Un Copenhague-Basaksehir cadenassé

Battu lors du huitième aller à Istanbul, Copenhague est dans l'obligation de s'imposer par 2 buts d'écart pour se qualifier. Les Danois ont terminé leur championnat en 2e position, loin derrière Midtjylland. En Europa League, les protégés de l'ancien international Solbakken ont également terminé à la deuxième place de leur groupe du 1er tour derrière Malmö, mais devant le Dynamo Kiev. En seizième de finale, Copenhague a réussi un exploit en allant s'imposer au Celtic Park (3-1) après avoir été accroché à la maison (1-1). Dans cette formation, on retrouve notamment Karl-Johan Johnsson, l'ancien portier guingampais.

De son côté, l'Istanbul Basaksehir vient de fêter son titre de champion de Turquie. Les hommes d'Okan Buruk ont dominé Trabzonspor emmené par un excellent Sorloth. L'ancien Blue Demba Ba et l'ancien Caennais Enzo Crivelli ont été deux des grands artisans du titre avec respectivement 13 et 11 buts. L'international bosniaque Edin Visca aura quant à lui été le meilleur joueur de son équipe avec un apport offensif conséquent, comme en témoigne ses statistiques avec 13 buts et 12 passes décisives. Le club d'Istanbul a réussi une bonne campagne d'Europa League puisqu'il a terminé en tête de son groupe devant la Roma et le Borussia Mönchengladbach. En seizième de finale, au pied du mur après leur lourde défaite face au Sporting (3-1), les partenaires de Robinho ont réalisé l'exploit au retour en renversant la situation après prolongation (4-1). Lors du match aller, un penalty de Visca a permis aux Turcs de prendre un léger avantage avant ce retour. Pour ce huitième, nous voyons une rencontre cadenassée comme l'ont été les matchs de Copenhague tout au long de la compétition mais également la rencontre aller. 8 des 9 derniers matchs des Danois en C3 se sont en effet terminés avec moins de 3 buts, et ce scénario pourrait encore se reproduire face à une solide formation turque qui cherchera sans doute à conserver son avantage avant tout.