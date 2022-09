Pronostic Copenhague FC Séville : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Copenhague tient tête au FC Séville

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Copenhague FC Séville :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans cette poule G de la Ligue des Champions, Manchester City est le grandissime favori. Ensuite, le Borussia Dortmund semble le mieux armé pour décrocher le second ticket qualificatif pour les 8de finale. De leurs côtés, Copenhague et le FC Séville semblent être réduits à devoir lutter pour la 3place qui permet d’être rebasculé en Europa League. Cette opposition entre ces deux formations est donc prépondérante dans cette optique de sauver l’honneur, même s'il semble encore tôt pour parler de cela. Lors de la 1journée, Copenhague a été sèchement battu en Allemagne par un Borussia Dortmund plus performant (3-0). Champion du Danemark l’an passé, Copenhague a dû passer par les barrages où il a signé une petite surprise en éliminant le champion de Turquie, Trabzonspor (2-1 en cumulé). Dans son championnat, l’équipe entraînée par Thorup occupe seulement la 6place avec 8 points de retard sur l’actuel leader, Nordsjaelland. Pas au mieux, la formation danoise s’est inclinée sur la pelouse d’Odense le week-end dernier (2-1). Dans cette équipe, on retrouve notamment le portier Ryan, passé par Arsenal, mais aussi devant l’attaquant international suédois Claesson (7 buts) et l'ancien Bordelais Cornelius (excellent avec Trabzonspor avant de revenir au pays).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Séville connaît une entame de saison catastrophique. En effet, la formation andalouse a débuté par 3 revers et un nul en Liga. Incapable d’élever son niveau de jeu, le club sévillan a ensuite subi la loi d’une équipe de Manchester City bien plus forte (0-4) lors du début de la C1. Finalement, le FC Séville a décroché sa première victoire de la saison sur la pelouse de l’Espanyol (2-3). Bien partis dans cette rencontre au point de mener avec 3 buts d’avance, la formation andalouse a ensuite baissé le pied, ce qui a failli permettre le retour des Catalans. Néanmoins, cette victoire à l’arrachée devrait redonner de la confiance au FC Séville et à son entraineur Lopetegui sous pression après le mauvais départ de son équipe. La formation andalouse possède d’excellents joueurs à l’image des Isco, Lamela, En Nesyri, Telles, Dolberg, Delaney, Rakitic ou autre Mir, mais pour l'instant le manque de solidité derrière, depuis le départ de la charnière Koundé-Carlos, est trop préjudiciable. A priori loin d’être guéri, le FC Séville pourrait laisser de nouveaux points en route face à une formation de Copenhague poussée par son public.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Copenhague FC Séville encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !