Pronostic Copenhague Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Borussia Dortmund finit sur une bonne note face à Copenhague

Le groupe G de la Ligue des Champions et l'un des rares à ne délivrer aucun verdict lors de cette ultime journée de la phase de poules. En effet, Manchester City et Dortmund sont assurés d'intégrer les 8es de finale, dans cet ordre, tandis que le FC Séville poursuivra son aventure européenne en Europa League. Le FC Copenhague est donc la lanterne rouge de cette poule et ne joue plus rien lors de cette dernière journée. La formation danoise a seulement décroché deux points lors des 5 premières journées avec deux nuls à domicile sans le moindre but (0-0) face au FC Séville et contre Man City. A noter que le FC Copenhague n'a toujours pas inscrit le moindre but dans cette compétition. La formation danoise n'est pas au mieux au niveau national où elle se contente d'une 6e place au classement général avec 10 points de retard sur Nordsjaelland. L'hommes forts de cette équipe est le Suédois Claesson (7 buts et 2 passes), bien trop esseulé. En face, Dortmund s'est assuré d'intégrer les 8de finale de la Ligue des Champions en tenant tête à Manchester City lors de la dernière journée (0-0). Les Marsupiaux avaient déjà été tout proches de se défaire des à l'aller mais avaient subi le retour en fin de match des qui avaient fait la différence par Haaland. Battu par l'Union Berlin, leader de Bundesliga, Dortmund s'est bien repris en dominant consécutivement Stuttgart (5-0) et surtout l'Eintracht Francfort (1-2) avec des réalisations de Brandt et de l'inévitable Bellingham. Cette saison, l'international anglais a franchi un palier et se présente comme un des joueurs les plus prometteurs du monde. Ces victoires ont permis aux Marsupiaux de remonter à la 4place de Bundesliga avec 4 points de retard sur le leader berlinois. Pour affronter Copenhague, le coach Terzic devrait faire tourner mais dispose de l'équipe pour s'imposer. Dans une poule où tout est joué, le Borussia Dortmund devrait faire valoir sa suprématie en prenant le meilleur sur une équipe de Copenhague qui n'a toujours pas inscrit le moindre but.