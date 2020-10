Pronostic Colombie Venezuela : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour le Mondial 2020

La Colombie fait le taf face au Venezuela

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Colombie Venezuela :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Colombie reçoit dans la nuit de vendredi à samedi le Venezuela, à Barranquilla, dans le cadre de la 1journée des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde. Les Colombiens font partie des outsiders lors de chaque compétition internationale. Carlos Quiroz, le sélectionneur des Cafeteros, dispose d’une puissance de feu impressionnante avec l’expérimenté capitaine Radamel Falcao, et le duo de l’Atalanta Luis Muriel et Duvan Zapata. De plus, le coach portugais se réjouit du retour en forme de James Rodriguez, exceptionnel avec Everton dans ce début de saison. Défensivement,pourra compter sur les cadres Yerry Mina, Davinson Sanchez, Santiago Arias ou Jeison Murillo. Lors de la dernière Copa America, la Colombie avait été dominée par le Chili en quart de finale lors de la séance des tirs aux buts.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Venezuela a été l’une des surprises de la dernière Copa America. En effet, les partenaires de Tomas Rincon (Torino) ont réussi à sortir de leur groupe dans lequel on trouvait le Pérou, le Brésil et la Bolivie. Las’est ensuite inclinée en quart de finale face à l’Argentine. Depuis cette élimination, le Venezuela n’a pas perdu le moindre match et a notamment signé un match nul face à la Colombie (0-0) en amical. Mais lors de cette rencontre, le sélectionneur colombien avait aligné une équipe fortement remaniée. Avec son équipe-type, la Colombie devrait s’imposer à domicile face à une modeste formation vénézuélienne.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(173€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Colombie Venezuela détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !