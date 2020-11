Pronostic Colombie Uruguay : Analyse, prono et cotes du match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022

La Colombie assure à domicile face à l’Uruguay

L'affiche de cette troisième journée des qualifications d'Amérique du Sud pour le prochain Mondial oppose la Colombie à l'Uruguay. La sélection colombienne reste sur une élimination en huitième de finale de la Coupe du Monde face à l'Angleterre et sur une défaite en quart de finale de la dernière Copa America face au Chili.ont en revanche plutôt bien lancé leurs éliminatoires pour la Coupe du Monde avec une large victoire à domicile face au Venezuela (3-0), grâce à son duo d'attaquants de l'Atalanta, Luis Muriel et Duvan Zapata. Ensuite, les Colombiens sont allés chercher un bon nul au Chili (2-2) avec une égalisation tardive de Falcao. La sélection de Carlos Queiroz regorge de talents avec les James Rodriguez, Muriel, Zapata, Mina, Morelos, Cuadrado ou Sanchez. En revanche, elle est privée de son habituel capitaine, Falcao, blessé.

De son côté, l'Uruguay a connu une période faste. Depuis sa demi-finale au Mondial 2010, les Uruguayens se sont installés parmi les meilleures sélections d'Amérique du Sud. Le groupe d'Oscar Tabarez est en revanche vieillissant et semble quelque sur le déclin. Battue par la France en quart de finale du Mondial russe, la Celeste s'est également inclinée à ce stade de la compétition face au Pérou lors de la Copa America. Lors des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, les Uruguayens ont dominé difficilement en fin de match le Chili avec un arbitrage décrié (2-1) avant de s'incliner en Equateur (4-2). L'attaquant de l'Atleético Madrid, Luis Suarez, s'est signalé lors de ces deux rencontres en inscrivant 4 des 4 buts de son équipe. Le buteur colchonero retrouve son compère de l'attaque, Edinson Cavani, absent lors du dernier rassemblement. A domicile, la Colombie devrait être en mesure d'accrocher au moins un nul face à l'Uruguay. Au regard du potentiel offensif des 2 sélections, cette rencontre devrait également offrir plus d'un but.