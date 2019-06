Pronostic Colombie Qatar : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

La Colombie fait le job face au Qatar !

Dans l'affiche de cette première journée de Copa América, la Colombie a pris le meilleur sur l'Argentine de Messi (2-0).ont ainsi frappé un grand coup et pris une option pour la qualification pour le tour suivant. La sélection de Carlos Queiroz compte de nombreux joueurs talentueux. Face aux Albiceleste, Luis Muriel s'est sérieusement blessé (forfait pour le reste de la compétition) et a laissé sa place à Roger Martinez qui s'est distingué avec un but et une passe décisive. Duvan Zapata, remplaçant au coup d'envoi, a marqué le second but et confirme son excellente saison avec l'Atalanta Bergame. La Colombie dispose de grands joueurs dans toutes les lignes et compte même des suppléants de premier plan.De son côté, le Qatar a fait honneur à l'invitation des organisateurs de la Copa América en accrochant le nul face au Paraguay (2-2). Menés 2 buts à 0, les Qataris ont recollé sur deux très beaux buts. Vainqueur de la Coupe d'Asie, le Qatar confirme ses bonnes dispositions en prévision de la Coupe du Monde 2022 qu'il organise. Néanmoins, les hommes de Félix Sanchez s'attendent à une rencontre nettement plus compliquée face à l'un des favoris au titre. Pour ce match, nous voyons la Colombie enchaîner un second succès avec au moins 2 buts d'écart.