Pronostic Colombie Pérou : Analyse, prono et cotes du match amical international

Un Colombie – Pérou, pauvre en but!

La Colombie avait réalisé une excellente phase de groupe lors de la dernière Copa America mais s'est ensuite très vite inclinée en quart face au Chili. Depuis, les joueurs de Carlos Queiroz n’ont plus remporté la moindre rencontre et se sont même lourdement inclinés face à l’Algérie, récente championne d’Afrique (3-0). Pour ce match, Queiroz retrouve James Rodriguez mais déplore toujours les absences de ses deux meilleurs buteurs Radamel Falcao et de Duvan Zapata. Dans ce match délocalisé à Miami, la Colombie va sans doute d'abord essayer de retrouver de la confiance.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Pérou a été la surprise de la dernière Copa America en atteignant la finale, s'inclinant face au Brésil (3-1) après avoir tenu en respect l'Uruguay et le Chili (0 but encaissé face à ces deux équipes). On retrouve dans cette formation la star locale Guerrero et Miguel Trauco, élu meilleur latéral gauche de la Copa America, qui évolue désormais à l’AS Saint-Etienne. Pas convaincant à son arrivée, le Péruvien s’est enfin montré à son avantage lors de son dernier match face à Nantes avec 1 but et une passe décisive. Equipe réputée défensive (on l'avait aussi vu au dernier Mondial face aux Bleus), le Pérou va affronter une équipe de Colombie en manque de confiance et privée de Falcao et Zapata. On devrait donc voir moins de 3 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le