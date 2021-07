Pronostic Colombie Pérou : Analyse, cotes et prono du match pour la 3e place de la Copa América

Le Pérou tient face à la Colombie

Dans le cadre du match pour la 3place de la Copa America, la Colombie affronte le Pérou. Les Colombiens se sont hissés jusqu’en demi-finale face à l’Argentine, où après être parvenus à égaliser (1-1),ont poussé les Argentins aux tirs aux buts. Dans cette séance fatidique, le sang-froid desa fait la différence face à des joueurs colombiens, peu en réussite dans leurs tentatives. En effet, seuls Cuadrado et Borja ont converti leurs penaltys, tandis que Sanchez, Mina et Cardona ont buté sur un très bon Emiliano Martinez. En revanche, cette défaite ne doit pas faire oublier la bonne prestation des Colombiens face à une sélection argentine en forme depuis de nombreux mois. Si Zapata, le prolifique buteur de l’Atalanta, a été décevant, Luis Diaz a été très bon avec un incroyable but dans un angle fermé. Pour arriver à ce stade de la compétition, la Colombie avait dominé l’Uruguay lors des quarts de finale, lors de la séance des tirs aux buts. Auteur d’une phase de groupe moyenne, la Colombie avait pris des points face à l’Equateur (1-0) et contre le Venezuela (0-0), pour des défaites face au Brésil (2-1) et contre le …Pérou (1-2). Privés de James Rodriguez et Falcao blessés, les Colombiens n'ont gagné qu'1 seul de leurs 6 matchs dans le temps réglementaire viennent d’enchainer deux rencontres de 120 minutes dans la même semaine. Le sélectionneur colombien Reinaldo Rueda devrait opérer à quelques changements dans son XI pour apporter de la fraicheur.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Le Pérou est très inspiré sur les dernières Copa América. Après avoir été finaliste de l’édition précédente, la sélection péruvienne s’est arrêtée cette fois en demi-finale où elle s’est inclinée face à la Seleção (1-0). Largement dominé par le Brésil en 1période, le Pérou s’est montré plus actif en seconde période sans pouvoir renverser le cours de la rencontre. Malgré cette défaite,peuvent être satisfaits de leur parcours. En effet, les partenaires de Miguel Trauco s’étaient qualifiés en dominant le Paraguay lors de la séance des tirs aux buts en quart de finale. Avant cela, le Pérou avait réalisé une phase de poule solide avec une seule défaite, déjà face au Brésil (4-0), pour des victoires contre la Colombie (2-1) et le Venezuela (0-1). Ces résultats viennent redonner confiance à une sélection qui s’était montrée particulièrement décevante lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 alors qu'elle était présente sur le Mondial 2018. Transcendé en Copa America et déjà vainqueur des Colombiens sur cette compétition, le Pérou, qui récupère l'un de ses meilleurs joueurs (Carrillo, suspendu face au Brésil) devrait être en mesure de tenir tête à une Colombie entamée physiquement suite à ses deux rencontres avec des prolongations en moins d’une semaine.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en cash back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en cash back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avec(20€ sans SORTIR LA CB + un 1er pari remboursé de 150€) en rentrant le code "SOFOOT20"avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Pérou Colombie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !