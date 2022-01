Pronostic Colombie Pérou : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

La Colombie prend ses distances avec le Pérou

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Colombie Pérou chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au coude à coude, Colombiens et Péruviens occupent respectivement la 4et 5place des éliminatoires pour le Mondial 2022. Avec leur position actuelle, losse qualifieraient directement tandis que Los Incas devraient disputer un barrage. La sélection dirigée par Reinaldo Rueda est celle qui perd le moins après le Brésil et l’Argentine, mais elle est aussi celle qui accumule le plus de nuls (8 en 14 rencontres). Solide sélection, la Colombie n’a perdu qu’une seule fois lors des 8 dernières rencontres mais ne s’est imposée qu’à une seule reprise face au Chili (3-1). La Colombie a pris un ascendant psychologique sur le Pérou en remportant le match aller (0-3) et le match de la 3place de la dernière Copa America disputée l'été dernier. Pour tenter d’accroître son avance, Rueda a décidé de convoquer les Falcao, Ospina, Luis Diaz, Santos Borré, James Rodriguez, Sanchez ou Mina. En revanche, les attaquants de l’Atalanta, Muriel et Zapata sont absents.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Pérou se présentera en Colombie sans ses deux légendes à savoir Jefferson Farfan et le buteur Paolo Guerrero. Les Péruviens se montrent plutôt réguliers sur leur parcours et ont une nouvelle fois réalisé une très bonne Copa America finie en 4position.ont réalisé une excellente opération lors du dernier rassemblement international avec des succès sur la Bolivie (3-0) et le Venezuela (2-1). En plus de l’absence de Farfan et Guerrero, le Stéphanois Trauco pourrait rater ce match, malade. Avec son fort ascendant psychologique accumulé lors des dernières confrontations, la Colombie devrait signer une nouvelle victoire face au Pérou (la 5sur leurs 6 derniers duels).- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(374€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Colombie Pérou détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !