Pronostic Colombie Pérou : Analyse, cotes et prono du match de Copa América

Avec 4 points pris en 2 rencontres, la Colombie est tout de même plutôt bien partie pour se qualifier pour les quarts de finale de la Copa America. En effet, elle occupe la 2place de son groupe derrière l'intouchable Brésil qui semble bien parti pour tout rafler dans ce groupe. Opposés à l'Equateur lors de son entrée en lice, lesont pu s'imposer sur la plus petite des marges grâce au milieu de Boca Juniors Edwin Cardona (1-0). En revanche, lors de leur second match, les Colombiens ont été tenus en échec (0-0) par une équipe du Venezuela regroupée dans ses 30 mètres et ce malgré la titularisation cette fois de ses attaquants de l'Atalanta, Muriel et Zapata.

En face, le Pérou est dans une grande détresse en ce moment. La qualification pour la Coupe du monde 2018 semble bien loin pour les Incas qui accumulent les revers depuis des mois. Toutes compétitions confondues, ils restent sur 5 défaites lors des leurs 6 derniers matchs. Dominés par l'Argentine (0-2) et par... la Colombie (0-3), ils avaient seulement pu arracher un petit succès contre l'Equateur juste avant le début de la compétition (1-2). Mais leur entame de tournoi a été catastrophique. Effectivement, les hommes de Ricardo Gareca ont pris l'eau face au Brésil (4-0) et n'ont pas du tout rassuré. Dans la foulée de sa lourde défaite contre le Brésil il y a quelques jours et contre la Colombie début juin (0-3), le Pérou pourrait de nouveau s'incliner face à la