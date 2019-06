Pronostic Colombie Paraguay : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

Un sans-faute pour la Colombie face au Paraguay !

La Colombie est d’ores et déjà assurée de terminer en tête de son groupe. Les Colombiens se sont imposés face à l’Argentine de Messi (2-0) puis face à une vaillante équipe qatarie (1-0). Qualifiés pour le tour suivant, les Colombiens veulent enchaîner face au Paraguay et accumuler un maximum de confiance. Dans cette formation, on retrouve des joueurs talentueux comme James Rodríguez qui a délivré un centre sublime pour la tête de Zapata face au Qatar. Si le 11 aligné par Queiroz a fière allure, le technicien portugais a de la ressource sur le banc.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De leur côté, les Paraguayens sont dans toujours en course pour la qualification. Les hommes d’Edouardo Berizzo peuvent même avoir des regrets car face au Qatar, ils ont mené 2-0 avant de se faire rattraper (2-2) et face à l’Argentine, ils ont manqué le penalty de la victoire (score final 1-1). Avec ces 2 matchs nuls, le Paraguay reste sur une série de 10 matchs quasiment sans victoire (1 seul succès en amical face au modeste Guatemala). Pour ce match, nous voyons une formation colombienne qui possède un effectif de meilleure qualité s’imposer et finir avec 3 victoires.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Colombie Paraguay encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !