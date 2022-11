Pronostic Colombie Paraguay : Analyse, cotes et prono du match amical

La Colombie fait valoir sa supériorité sur le Paraguay

Quart de finaliste à la Coupe du Monde 2014 et 8de finaliste en 2018, la Colombie n'est pas présente au Qatar cette année. Les Cafeteros ont manqué de très peu la qualification. En effet, ils ont terminé au 6ème rang des éliminatoires dans la zone AmSud avec 1 petit point de retard sur la 5ème place, synonyme de participation à un barrage de relégation. Depuis cette déception, la Colombie a affiché de belles dispositions en remportant ses 3 matchs amicaux disputés en juin et septembre dernier. Les coéquipiers de James Rodriguez se sont tour à tour imposés contre l'Arabie Saoudite (1-0), le Guatemala (4-1) et le Mexique (3-2). Face au Mexique, ils ont affiché une grosse force de caractère en rattrapant 2 buts de deficit.

Cet hiver, le Paraguay manque sa 3ème Coupe du Monde d'affilée. En retrait depuis quelques années, les Guaranies ont fait pâle figure durant les qualifications. Avec un bilan peu flatteur de 3 victoires, 7 matchs nuls et 8 défaites, ils ont fini à la 8ème place du classement (sur 10 équipes) avec 7 unités de débours sur leur adversaire du jour. Par la suite, les partenaires de l'ailier Almiron ont soufflé le chaud et le froid lors des matchs amicaux de juin et septembre dernier. Ils ont notamment été sèchement battus au Japon (4-1). Autrement, le Paraguay a gagné contre le Mexique (1-0) et les Emirats Arabes Unis (1-0) et ont fait match nul en Corée du Sud (2-2) et face au Maroc (0-0). Malgré quelques absences, la Colombie peut rendre compte d'un effectif plus costaud pour l'emporter face au Paraguay ce week-end.