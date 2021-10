Pronostic Colombie Equateur : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

La Colombie réussit un joli coup face à l’Equateur

Profitez de 120€ offert chez Betclic EN EXCLU dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Colombie Equateur :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d’une Copa America très intéressante, la Colombie avait décroché la troisième place en dominant le Pérou. En revanche, losavaient vu leur rêve de finale s’achever lors de la séance de tirs aux buts face à l’Argentine en demi-finale. Depuis ce résultat, la sélection colombienne est invaincue mais s’est surtout signalée en accumulant les nuls (4 lors des 5 dernières journées). Ces résultats, tout de même positifs, permettent à la Colombie d’être dans le coup pour la qualif’ pour le Mondial 2022. En effet, les partenaires de David Ospina occupent actuellement la place de barragiste avec seulement un point de retard sur un duo composé par l’Uruguay et l’Equateur. Un succès ce jeudi permettrait à la Colombie de devancer la sélection équatorienne et d’être dans le Top 4 qualificatif. En forme,restent sur un excellent match nul au Brésil (0-0) qui avait jusque-là remporté tous ses matchs.chezEN EXCLU avec le code SOFOOT120⇒ ⇒⇐ ⇐Surprise de cette première partie d’éliminatoires, l’Equateur a subi une contre-performance le week-end dernier en s’inclinant au Venezuela (2-1), la lanterne rouge. Laa dominé et avait même pris les commandes du math grâce à l’inévitable Enner Valencia, mais n’a pas su tenir le score. Cette défaite fragilise la position de la Tri, qui avait été jusque-là toujours parmi les qualifiables. Ce revers symbolise aussi la difficulté que rencontre la sélection équatorienne loin de ses bases, où elle a perdu 4 de ses 5 matchs disputés dans ces éliminatoires. Solide et à domicile, la Colombie devrait être en mesure de s’imposer face à une sélection équatorienne à la peine en déplacement.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Colombie Equateur détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !