Pronostic Colombie Chili : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

La Colombie confirme face au Chili !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Colombie - Chili:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Colombie a réussi un parcours parfait en phase de groupes. Pour leur premier match, les hommes de Carlos Queiroz ont pris le meilleur sur l’Argentine de Léo Messi (2-0).ont souffert face au Qatar, mais sur un superbe centre de James Rodríguez, Duvan Zapata a qualifié son équipe. Queiroz a ensuite fait tourner son effectif face au Paraguay et ses remplaçants ont répondu présents puisqu'ils se sont imposés (1-0). Le bilan comptable est excellent avec 3 victoires en 3 matchs, 4 buts marqués et 0 encaissé. Depuis leur huitième de finale perdu de peu au Mondial russe, les Colombiens ont perdu 1 seule fois et fait 1 nul, pour 9 victoires. De plus, les partenaires de Falcao viennent d’enchaîner un cinquième succès consécutif sans encaisser de but.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Champion en titre, le Chili a parfaitement débuté avec une large victoire sur le Japon (4-0). Mais ensuite, les partenaires d'Alexis Sánchez ont bataillé face à l’Équateur (2-1), avant de concéder une courte défaite face à l’Uruguay (1-0). Absent du dernier Mondial, le Chili est en phase de transition, alors que la Colombie est sur la lancée d'une Coupe du monde satisfaisante.ont été impressionnants lors de leur phase de groupes et ont pu reposer leurs cadres lors du troisième match. De plus, Carlos Queiroz dispose d’un banc de grande qualité, capable de faire la différence en cours de match.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Colombie Chili encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !