Pronostic Colombie Chili : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Colombie solide à domicile face au Chili

Troisième de la dernière Copa América, la Colombie était tombée sur le futur vainqueur, l'Argentine, en demi-finale. Los cafeteros avaient seulement cédé lors de la séance de tirs aux buts. Dans le cadre de ces éliminatoires pour le Mondial, les Colombiens occupent la place de barragiste, à la 5e place. Irrégulière depuis le début de ce mini-championnat, la sélection colombienne a connu un trou d'air lors du rassemblement de novembre 2020 où elle avait subi deux humiliations face à l'Uruguay à domicile (0-3) et en Equateur (6-1). Ces deux revers sont les seuls concédés par la Colombie sur son parcours. En revanche, en accumulant les nuls (4 en 8 rencontres), les partenaires de Cuadrado (buteur sur penalty ce week-end) n'arrivent pas se repositionner dans le Top 4 qui qualifie directement pour le Mondial. Lors de cette semaine internationale, les Colombiens ont d'ailleurs enregistré deux... matchs nuls face à la Bolivie (1-1) et contre le Paraguay (1-1). Actuellement, la Colombie possède deux points d'avance sur ses poursuivants et accuse 2 unités de retard sur le quatrième, l'Uruguay.

En face, le Chili est l'une des grandes déceptions de ces qualifications. En effet, la Roja avait déjà raté le Mondial 2018 et se retrouve en difficulté à moitié chemin des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Actuellement 8e sur 10, le Chili accuse 5 points de retard sur le dernier qualifié. Lors de ces qualifications, la sélection chilienne n'a remporté qu'un seul match, face au Pérou (2-0). Cette semaine, les partenaires d'Arturo Vidal se sont inclinés à domicile face à un Brésil, privé de plusieurs joueurs (0-1). Ensuite, le Chili est allé prendre seulement un point en Equateur (0-0), en dépit de sa supériorité numérique lors des 30 dernières minutes du match suite à un geste fou de l'équatorien Sornoza, logiquement expulsé. Plus consistante et régulière dans ses prestations, la Colombie devrait accrocher au moins un nul face au Chili dans un nouveau match fermé pour ces deux sélections.