Pronostic Colombie Bolivie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Une victoire de l’espoir pour la Colombie face à la Bolivie

La Colombie aborde ses deux derniers matchs des qualifications pour le Mondial 2022 au pied du mur. En effet, les Colombiens occupent la 7e place du classement avec 4 points de retard sur le barragiste et 5 sur le dernier qualifié directement pour le Qatar. Ils sont donc dans l'obligation de remporter leurs deux derniers matchs, puisque le moindre faux-pas les éliminerait, et espérer des résultats favorables dans les autres matchs. Lors du dernier rassemblement, la Colombie a perdu gros en perdant ses deux matchs face à l'Argentine (1-0) et surtout contre le Pérou à domicile (1-0). Pour conserver l'espoir de la qualification, Rueda a appelé les cadres Ospina, Cuadrado, Sanchez, James Rodriguez, Quintero, Luis Muriel, Morelos ou Santos Borré. Impressionnant depuis son arrivée à Liverpool, Luis Diaz devra compenser l'absence de Duvan Zapata blessé. Moins bien avec le Rayo, Falcao n'est pas là non plus.

De son côté, la Bolivie ne joue plus rien dans ses qualifications puisqu'elle est éliminée. La Bolivie avait pourtant réussi quelques résultats intéressants notamment à domicile où elle profite de son habitude de jouer à haute altitude. Le dernier rassemblement du début d'année aura anéanti les derniers espoirs des Boliviens qui se sont inclinés contre le Venezuela (4-1) et à domicile contre le Chili (2-3). Pour ces deux derniers matchs de la compétition, le sélectionneur Cesar Farias a décidé d'appeler plein de nouveaux joueurs pour lancer le début d'une nouvelle ère. Pour cette affiche, la Colombie devrait prendre le dessus sur une sélection bolivienne très inexpérimentée. Comme lors des 6 dernières confrontations entre les 2 nations disputées en Colombie, la Colombie pourrait s'imposer sans encaisser de but.