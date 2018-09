Pronostic Colombie Argentine : Analyse, prono et cotes du match amical international

Duel de buteurs !

La Colombie affronte l'Argentine en match amical à New York dans la nuit de mardi à mercredi. Les deux équipes ont la particularité d'avoir toutes les deux été éliminées en huitièmes de finale de la Coupe du Monde : face à l'Angleterre pour la Colombie et contre la France pour l'Argentine. Le changement principal intervenu cet été cheza été le départ de José Pekerman, sélectionneur depuis 2012. Son successeur Reyes s'appuie sur l'ossature présente au Mondial mais compte quelques forfaits importants comme celui de James Rodriguez. L'absence du n°10 est préjudiciable mais les Colombiens ont d'excellents joueurs offensifs comme leur capitaine Radamel Falcao, ou encore Cuadrado, Quintero, Bacca et Luis Muriel. Les Colombiens viennent de s'imposer face au Venezuela (2-1) avec notamment un but de Falcao.Les Colombiens vont livrer un duel intéressant avec l'Argentine, équipe en reconstruction suite à son Mondial désastreux . Lionel Messi, s'est mis pour le moment en retrait de la sélection, et le coach intérimaire Lionel Scaloni n'a pas sélectionné certains cadres de Sampaoli comme Di Maria, Higuain, Aguero et Otamendi. De leur côté, les anciens Mascherano et Biglia ont pris leur retraite internationale. Scaloni a donc décidé de faire confiance à de jeunes joueurs comme Giovanni Simeone qui, pour sa première titularisation ce week-end, a trouvé le chemin des filets lors de la victoire contre le Guatemala (3-0). Préservés pour ce premier match, Mauro Icardi et Paulo Dybala seront titularisés face à la Colombie. La saison passée, les deux hommes ont marqué 51 buts en Serie A (29 pour Icardi et 22 pour Dybala). L'Argentine a marqué lors de ses 10 derniers matchs et les Colombiens ont marqué dans les 5 dernières rencontres qu'ils ont disputées. Nous voyons donc une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté.