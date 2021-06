Pronostic Colombie Argentine : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

Un Colombie – Argentine avec des buts de chaque côté

Pour le compte de la 6journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 dans la zone sud-Américaine, la Colombie reçoit l'Argentine dans la nuit de mardi à mercredi. Les Colombiens sont actuellement en 6position avec le même nombre de points que l'Uruguay et le Paraguay. Victorieux de son premier match face au Venezuela,ont ensuite connu un passage à vide avec un nul contre le Chili (2-2) mais surtout avec deux lourdes défaites face à l'Uruguay (0-3) et contre l'Equateur (6-1). En fin de semaine dernière et pour démarrer ce nouveau rassemblement, les Colombiens se sont repris en dominant le Pérou (0-3). Ce succès permet à la Colombie de reprendre espoir dans la course aux qualifications. Pour ce rassemblement, les anciens monégasques Falcao et Rodriguez, blessés, sont absents. En revanche, les Mina, Muriel, Zapata, Uribe, Cuadrado ou Ospina sont bien présents.De son côté, l'Argentine est actuellement calée en 2position du classement avec 4 points de retard sur le Brésil et 4 d'avance sur la 5place, celle de barragiste, occupée par l'Uruguay. Bien partie, l's'était imposée contre l'Equateur (1-0) et la Bolivie (1-2). En revanche, lors des trois dernières journées, les hommes de Scaloni ont rencontré plus de problèmes malgré une victoire au Pérou (0-2). En effet, les Argentins ont concédé deux nuls face au Paraguay et contre le Chili (1-1 à chaque fois) qui les laissent à portée de leurs poursuivants. Buteur sur penalty, Lionel Messi avait bien lancé son équipe face au Chili. Rapidement rejoints au score sur une réalisation de Sanchez, les Argentins n'ont pas réussi à s'imposer malgré leur domination. Cette opposition face à une formation colombienne en forme pourrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté, comme lors de 3 des 4 derniers matchs de l'Argentine.