Pronostic Cologne Union Berlin : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Un match nul qui arrange Cologne et l'Union Berlin

Douzième du championnat avec 35 points au compteur à 4 journées de la fin, Cologne n'est pas encore officiellement maintenu mais cela devrait se faire prochainement. Le club du Bouc s'est fait très peur cette année. Suite à un début de championnat totalement manqué avec seulement 2 victoires en 14 journées, Cologne a squatté les dernières places durant la 1partie de la saison, avant de rebondir de manière spectaculaire. Une série de 8 victoires en 10 journées a propulsé Cologne en milieu du tableau, mais la pause a fait du mal à cette équipe. Auteur d'une reprise délicate sans la moindre victoire, la bande d'Anthony Modeste, qui retrouve des couleurs depuis quelques journées avec 3 buts en 4 journées, a concédé le partage des points face à Augsbourg le week-end dernier (1-1), son 3nul sur les 5 dernières journées.

En face, l'Union Berlin est dans une situation un peu plus délicate que celle de Cologne. Avec 32 points, le club de la capitale ne possède que 4 points d'avance sur le virtuel barragiste (Fortuna). En faveur de l'Union, on peut noter ce calendrier de fin de saison particulièrement intéressant avec deux déplacements à Hoffenheim et Cologne, mais surtout les réceptions du Fortuna dans un match crucial et de la lanterne rouge Paderborn. Comme Cologne, l'Union n'a toujours pas gagné depuis la reprise. Opposé à Schalke 04 dimanche dernier, l'Union a fait le jeu contre les partenaires de Raman mais sans pour autant faire la différence au score (1-1), enchaînant un 2e match nul en 3 matchs. Entre deux équipes qui ne gagnent plus, on voit un match nul qui devrait plutôt contenter les deux formations