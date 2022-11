Pronostic Cologne Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Nice accroche sa qualif’ à Cologne

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 150€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Cologne - Nice :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d’une bonne saison dernière, Cologne avait réussi à accrocher une place dans cette C4. La formation allemande a débuté sa campagne par un nul dans le Sud de la France (1-1) avant de prendre le dessus sur la modeste formation de Slovacko lors des deux confrontations entre les 2 formations (4-2 et 0-1). Entretemps, Cologne avait perdu ses deux matchs face au Partizan Belgrade. Troisième de cette poule, le club allemand doit s’imposer pour espérer se qualifier pour le prochain tour. En Bundesliga, l’équipe dirigée par Baumgart se trouve en 10position avec 8 points d’avance sur la zone de relégation. Lors des 4 dernières journées de championnat, Cologne ne s’est imposé qu’une seule fois lors de la réception d’Augsbourg (3-2). Le week-end passé, la formation allemande s’est contentée d’un nul à domicile face à Hoffenheim (1-1) avec un but de Kainz. Dans cette équipe, on retrouve des joueurs comme Duda, Tigges ou Pedersen.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nice est en tête de ce groupe de qualification et a seulement besoin d’un point pour être assuré de continuer son parcours européen. Les Aiglons ont pourtant laissé des points importants en route comme lors de leur défaite à domicile face à Slovacko (1-2) alors qu’ils avaient le match en main. La semaine passée, les hommes de Lucien Favre ont réalisé une superbe opération en s’imposant à domicile face au Partizan Belgrade (2-1) sur des réalisations de Pepe et Lemina. Les partenaires de Dante ont poursuivi sur leur lancée pour renouer avec la victoire en Ligue 1 en s’imposant sur la pelouse d’une équipe de Lorient qui réalisait jusque-là une excellente entame (1-2). Mené au score, Nice a réagi en seconde période par l’intermédiaire d'Atal et de Gaëtan Laborde. Cette victoire permet au Gym de remonter à la 10e place du classement avec 6 points d’avance sur la relégation. Pour affronter Cologne, Favre sera encore privé de Delort, Diop (blessés) et de Barkley non enregistré sur la liste car arrivé trop tard. Revigoré par ces derniers résultats (1 seule défaite, malheureuse face à Slovacko sur les 7 derniers matchs), Nice devrait accrocher au moins le point du nul face à une équipe de Cologne irrégulière.- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Cologne Nice encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !