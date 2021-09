Pronostic Cologne Greuther Furth : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Ca sent bon pour Cologne face à Greuther Furth

En difficulté l'an passé, Cologne avait sauvé sa place en Bundesliga lors des barrages face à Holstein Kiel (5-2). Cette saison, les partenaires d'Anthony Modeste semblent mieux partis puisqu'après 6 journées ils sont actuellement 7au classement. Seul le Bayern Munich s'est imposé face à Cologne cette saison (3-2) à l'Allianz Arena. Les hommes de Baugmart se montrent solides mais restent seulement sur trois matchs nuls, dont le dernier sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (1-1). Prêté la saison dernière à l'AS Saint Etienne, Anthony Modeste avait vécu une aventure délicate dans le Forez, sans le moindre but au compteur. L'attaquant français est reparti sur de très bonnes bases avec son club puisqu'il compte déjà 4 réalisations en 6 matchs. De son côté, Greuther Furth a été promu cette saison. Logiquement, l'équipe dirigée par Sebastian Leitl, vit des heures difficiles. En effet, après 6 journées, le promu pointe en dernière position avec un seul point au compteur, obtenu face à l'Arminia Bielefeld. Incapable d'enchaîner, Greuther Furth vient de s'incliner lors des 4 dernières rencontres face à Mayence (3-0), Wolfsbourg (0-2), le Hertha Berlin (2-1) et face au champion en titre, le Bayern Munich (1-3). Avec 16 buts concédés, les Trèfles possèdent la pire attaque de Bundesliga. Pour cette affiche, Cologne devrait disposer d'une formation de Greuther Furth en souffrance.