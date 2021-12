Pronostic Cologne Augsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Ca sent bon pour Cologne face à Augsbourg

Proche de la relégation l'an passé, le FC Cologne s'était sauvé lors des barrages face à Holstein Kiel. Cette saison, les hommes de Baumgart se comportent nettement mieux avec une 9place au classement général, avec 6 points d'avance sur le 1relégable, qui n'est autre qu'Augsbourg. Cologne a récolté 15 de ses 19 points dans son stade et compte faire le plein face à un adversaire direct ce vendredi. Invaincu à domicile, le FC Cologne a notamment tenu tête au Bayer Leverkusen (2-2) et à Leipzig (1-1) pour des succès sur le Hertha Berlin, Greuther Furth et le Borussia Mönchengladbach. Le week-end passé, les partenaires d'Anthony Modeste ont été tenus en échec face à l'Arminia Bielefeld (1-1). En forme, Cologne ne s'est incliné qu'à deux reprises lors des 13 dernières rencontres, toutes compétitions confondues.
De son côté, Augsbourg connaît plus de difficultés mais a réalisé un exploit il y a quelques journées en dominant le Bayern Munich dans un derby bavarois. Le club allemand pointe actuellement à la 16place, celle de barragiste. Avec un seul point de retard sur Stuttgart, Augsbourg est toujours dans le coup pour se maintenir. Cependant les derniers résultats en déplacement ne sont pas spécialement encourageants puisque les hommes de Weinzierl n'ont pas gagné le moindre match loin de leur base. Augsbourg a seulement récolté des points lors des nuls obtenus sur les pelouses de l'Eintracht Francfort, de l'Union Berlin et du Hertha Berlin, pour 4 défaites. Pour cette affiche qui ouvre la 15journée de Bundesliga, le Cologne d'Anthony Modeste (10 buts déjà cette saison) devrait être en mesure de s'imposer face à une formation d'Augsbourg loin d'être à l'aise en déplacement.