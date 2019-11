Pronostic Cluj Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Rennes peut ramener un résultat de Cluj

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Cluj - Rennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le club roumain de Cluj accueille le Stade Rennais dans le cadre de la 4journée d’Europa League. Les protégés de Dan Petrescu, ancien international roumain, occupent la 2place grâce à leurs succès obtenus face à une Lazio remaniée (2-1) à domicile et à Rennes face à des Bretons alors en crise et qui ont été rapidement réduits à 10, puis à 9 (1-0). Les Roumains se sont seulement inclinés au Celtic Park face au Celtic Glasgow (2-0). Leader de son championnat national, Cluj s’est imposé ce week-end face à l’Academica Clinceni (3-0). Dans cette formation, on retrouve notamment l’ancien Monégasque Lacina Traoré et l’ex-Marseillais Omrani.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Rennes est dernier avec un point obtenu lors de la première journée face au Celtic Glasgow (1-1) au Roazhon Park. Les Bretons se sont ensuite inclinés sur le terrain de la Lazio (2-1) et à domicile face à Cluj (1-0). Lors de la défaite face aux Roumains, les Rennais ont perdu Mendy et le très prometteur Camavinga, tous deux expulsés. Après une série de 10 matchs sans victoire, Rennes s’est repris face à Toulouse en Ligue 1 en s’imposant dans les arrêts de jeu (3-2=. Cette victoire a revigoré les Bretons et a certainement sauvé Julian Stéphan, menacé. Ce week-end, le Stade Rennais n’a pas joué car son match a été annulé face à Nîmes suite à des pluies diluviennes. Relancés par leur récente victoire et reposés, les Rennais ont les armes pour ramener au moins un nul de Cluj.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Cluj Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !