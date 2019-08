Pronostic Cluj Celtic : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Le Celtic sur sa lancée chez les Roumains de Cluj !

Une nouvelle fois champion d'Ecosse la saison passée, le Celtic Glasgow a parfaitement négocié ses débuts dans ce nouvel exercice. En 5 matches officiels cette saison, les Blanc et Verts ont décroché 5 succès, la plupart du temps avec une marge de manœuvre colossale. Après avoir dû lutter pour sortir Sajarevo lors du premier tour de ces éliminatoires de Ligue des Champions, les coéquipiers de Christopher Jullien, arrivé en Écosse en provenance de Toulouse cet été, n'ont pas fait de détails contre le Nomme Kajlu en s'imposant largement à l'aller (5-0) comme au retour (0-2). Ce week-end, ils ont entamé leur championnat par une victoire retentissante contre Saint-Johnstone (7-0) et ont fait le plein de confiance avant d'affronter une équipe de Cluj sans doute un peu meilleure que ses derniers adversaires. de son championnat de Roumanie avec 10 points pris en 4 journée, les partenaires du Français Billel Omrani se sont défaits d'Astana et du Maccabi Tel-Aviv lors du tour précédent. Néanmoins, le Celtic semble d'un tout autre niveau que ces équipes que ce soit sur le papier ou en terme d'expérience européenne, et cela pourrait se faire ressentir sur le terrain. D'autant que les hommes de Neil Lennon tenteront sans doute faire la différence hors de leurs bases avant d'assurer à domicile. Aussi, le Celtic pourrait mettre les ingrédients nécessaires pour aller s'imposer à Cluj.