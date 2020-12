Pronostic Club Bruges Zénith Saint-Pétersbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Club Bruges s’accroche à sa 3e place face au Zénith Saint-Pétersbourg

Dans le groupe F, le Club Bruges reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg. Les Belges sont actuellement en troisième position avec 3 points d'avance sur leur adversaire du jour. Les hommes de Philippe Clement pourraient même se repositionner dans la course pour les huitièmes de finale en cas de succès face aux Russes. Victorieux lors du match aller (1-2), le club belge a ensuite profité des nombreuses absences de la Lazio pour tenir tête aux Italiens. Les joueurs de Bruges gardent en revanche un souvenir douloureux de leur double opposition face au Borussia Dortmund et de son buteur Haaland. En effet, l'attaquant norvégien s'est montré diabolique face à Bruges et a signé un doublé lors des deux matchs. Suite à son mauvais nul à Mouscron, le Club Bruges a perdu la tête de la Jupiler League.

De son côté, le Zénith Saint-Pétersbourg vit en revanche une campagne européenne difficile. En effet, les hommes de Semak se sont inclinés face à Bruges (1-2) et Dortmund (2-0), avant de prendre un point face à une Lazio décimée (1-1). Les Russes n'ont en revanche pas existé lors du match retour face aux (3-1), de nouveau quasiment au complet, malgré une réalisation de Dzyuba. Sur le plan national, le club russe occupe la tête du classement malgré deux nuls lors des deux dernières journées. Ces deux formations sont plutôt en forme au niveau domestique, mais se cherchent en Europe. Plus solide dans ce groupe, le Club Bruges a montré de bonnes dispositions qui devraient lui permettre de s'imposer à domicile.