Pronostic Club Bruges Union Saint-Gilloise : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Jupiler League

Le Club Bruges stoppe l’Union Saint-Gilloise

La Jupiler League nous offre une superbe affiche en milieu de semaine avec l’opposition entre les deux premiers, le Club Bruges et l’Union Saint Gilloise. La formation brugeoise joue gros puisqu’elle compte actuellement 9 points de retard sur la surprise de la saison en Belgique. Récemment, le Club Bruges a vu son entraîneur Philippe Clement rejoindre l’AS Monaco. Les dirigeants belges ont choisi de confier l’équipe à Alfred Schreuder, qui a dirigé Hoffenheim et a été l’adjoint de Ronald Koeman au Barca, mais aussi celui d’Erik Ten Hag à l’Ajax. Pour ses débuts, le coach néerlandais a vu ses hommes s’imposer face à Saint Trond (2-0). En revanche, ses protégés ont dû se contenter du nul contre le Standard de Liège le week-end dernier (2-2). La formation belge avait montré tout son potentiel en Ligue des Champions cette saison en accrochant notamment le PSG (1-1) et en s’imposant sur la pelouse de Leipzig (2-1). Le Club Bruges possède des joueurs intéressants à l’image des Lang, Vanaken ou de Ketelaere. Après un départ délicat dans son nouveau club, Bas Dost semble avoir retrouvé ses moyens. Le buteur néerlandais vient d’inscrire 3 buts lors des 2 dernières journées et porte son total à 10 en Jupiler League. Pour la réception de l’USG, Bruges sera privé de l’écossais Hendry, expulsé à Saint Trond.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Union Saint Gilloise est la formidable histoire du football belge de l’année. En effet, club phare de la Belgique dans les années 30, l’USG vient de retrouver la première division belge après 48 ans d’attente. Sur la lancée de sa montée, le club de la banlieue de Bruxelles réalise une saison exceptionnelle qui lui permet d’avoir décroché le titre honorifique de champion d’Automne. Actuellement, l’équipe entrainée par Felice Mazzu domine le championnat avec 9 points d’avance sur le Club Bruges. L’Union Saint Gilloise semble en plus avoir la chance du champion comme elle l’a montré le week-end dernier lors de la réception de Genk avec un but inscrit sur penalty au bout du temps additionnel (score final 2-1). Invaincu lors des 7 dernières journées, le club bruxellois peut s’appuyer sur un duo d’attaque exceptionnel avec Deniz Undav et Dante Vanzeir, qui comptent respectivement 18 et 13 buts. Cette affiche s’annonce prometteuse entre deux équipes joueuses. A domicile, le Club Bruges va jouer son va-tout et peut faire parler son expérience pour tenter de recoller à l’USG.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(330€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(323€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Club Bruges Union Saint Gilloise encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !