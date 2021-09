Pronostic Club Bruges PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Nos paris sur Club Bruges - PSG

Bruges va tenter l’exploit

Un PSG déjà galactique

Le PSG récupère ses Sud-Américains

Les compos probables pour Bruges - PSG :

Paris sur sa lancée

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le Club Bruges enchaine une nouvelle participation à la Ligue des Champions. La formation brugeoise a remporté la dernière Jupiler League (2titre d'affilée, le 4en 6 ans) en devançant Genk. En tête quasiment toute la saison, la formation belge s’était fait peur lors de la dernière ligne droite mais a finalement su remporter une nouvelle couronne. L’an passé en Ligue des Champions, les hommes de Philippe Clément avaient fini en troisième position de leur groupe derrière le Borussia Dortmund et la Lazio mais devant le Zenit Saint-Petersbourg. Pour cette nouvelle édition, Bruges est tombé dans un groupe extrêmement relevé avec Manchester City, le PSG et Leipzig. Pour débuter ce nouvel exercice, le club belge s’est imposé en SuperCoupe de Belgique face à Genk (3-2). Ensuite, les partenaires de Vanaken ont rencontré quelques difficultés à domicile en championnat avec deux nuls concédés face à Eupen et dans le derby contre le Cercle de Bruges. Repartis de l’avant avec ses succès sur l’Union Saint-Gilloise, Waregem et Beershot, les Belges ont vécu un cauchemar en déplacement à la Gantoise en étant humiliés par Depoitre et ses partenaires (6-1). Le week-end dernier, Bruges s’est repris en dominant Oostende (3-0) pour reprendre les rênes du championnat mais tout n'est pas parfait en ce début de saison.Pendant plusieurs saisons, le PSG a buté en quart de finale de la Ligue des Champions. Finaliste lors du Final 4 disputé au Portugal, le club de la capitale est également parvenu à se hisser en demi-finale en mai dernier face à un Manchester City qu’il retrouvera en phase de groupe cette saison. Ces performances prouvent la progression du club parisien au niveau européen. La saison passée, le PSG avait notamment sorti le FC Barcelone de Lionel Messi mais aussi le champion en titre, le Bayern Munich. Surpris par Lille au niveau national, Paris repart sur un nouveau cycle avec pour ambition de remporter tout sur son passage. Le recrutement galactique opéré par le club lors de cette intersaison fait du PSG le grand favori au titre européen. Battu d’entrée par Lille (1-0) dans le Trophée des Champions en début de saison, le club parisien s’est repris en Ligue 1 en remportant tous ses matchs, face à Troyes (1-2), Strasbourg (4-2), Brest (2-4), Reims (0-2) et Clermont (4-0). Cette semaine s’annonce importante pour Pochettino et ses joueurs puisqu’ils lancent leur campagne européenne et vont devoir affronter l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. Si le potentiel du PSG est impressionnant, Pochettino va devoir trouver un système de jeu adapté pour mettre toutes ses stars dans leur meilleure disposition sans déséquilibrer son équipe.Philippe Clément, le coach du club Bruges, s’appuie sur ses internationaux belges, Vanaken et de Ketelaere. En plus, nous retrouvons l’expérimenté portier Simon Mignolet, passé par Liverpool, ou des joueurs qui ont connu la Ligue 1 comme les latéraux Nsoki ou Maouassa. Offensivement, le club a conservé Noa Lang, excellent la saison passée avec 16 réalisations au compteur. Son compatriote Bas Dost cherche quant à lui son rythme de croisière avec l’équipe belge. Du côté du PSG, Pochettino va pouvoir compter sur ses joueurs sud-américains, revenus tardivement de leurs sélections. Les Messi, Neymar et Paredes postulent à une place de titulaire au sein du club parisien, mais pas Di Maria qui purge sa suspension suite à son expulsion contre Man City. Rentré en cours de jeu à Reims, ladevrait débuter pour la première fois. En pleine forme, Messi vient de signer un triplé avec l’Argentine face à la Bolivie. Un temps incertain, Kylian Mbappé a participé au succès parisien face au Clermont Foot (4-0), en se montrant très impliqué. En revanche, Sergio Ramos, blessé, sera indisponible pour cette rencontre, tandis que Marco Verratti est incertain, touché à un mollet. Titulaire face à Clermont, le champion d’Europe italien Donnarumma pourrait enchainer une seconde titularisation face à Bruges. Arrivé également lors du mercato, Hakimi et Wijnaldum ont déjà pris une place très importante dans le XI de Pochettino.: Mignolet - Mata, Nsoki, Mechele, Mbamba, Ricca (ou Maouassa) - Balanta, Vormer - Vanaken - De Ketelare, Lang: Navas (ou Donnarumma)- Hakimi, Kimbempe, Marquinhos, Mendes (ou Diallo) – Verratti (ou Herrera), Paredes, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Neymar.Tombé dans une poule compliquée avec City et Leipzig, le PSG et son armada de stars doit absolument débuter son aventure par une victoire face au prétendu adversaire le moins compliqué du groupe. Pour cela, Pochettino devrait aligner pour la 1fois ensemble son trio offensif de stars, Messi-Neymar-Mbappé. Bien partis en championnat, les Parisiens doivent maintenant confirmer en Europe et Bruges semble être un bon test avant des affrontements face à des écuries nettement plus puissantes et mieux organisées. En déplacement face à un adversaire à sa portée, le PSG devrait faire parler sa puissance de feu devrait lui permettre pour s'imposer tranquillement face au Club Bruges.