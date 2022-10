Pronostic Club Bruges FC Porto : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Club Bruges domine encore Porto

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Le Club Bruges est sans doute la plus grosse surprise de ces poules de Ligue des Champions. En effet, le champion belge fait partie des 5 équipes déjà qualifiées pour les 8. Si dans la Jupiler League (championnat de Belgique), le Club Bruges n'est que 3, il est incroyable dans cette Ligue des Champions. Avant son nul tenu à Madrid face à l'Atlético lors de la dernière journée (0-0), les Belges avaient remporté leurs 3 matchs de la phase aller : face à Leverkusen (1-0) et l'Atlético (2-0) à domicile, et très largement à Porto (0-4). Bruges n'a donc pas encore concéder le moindre but dans cette poule. En championnat, il reste sur 2 victoires et 1 bon nul obtenu ce week-end chez l'Union Saint-Gilloise (2-2).

Malgré sa grosse défaite de l'aller, le FC Porto est 2de cette poule, à 4 points de son adversaire du jour. Battu d'entrée en fin de match par l'Atlético (2-1), le champion portugais a relevé la tête sur sa double confrontation face à un Bayer Leverkusen dans le mal (2-0 et 0-3). En revanche, le club entraîné par Sergio Conceiçao a montré ses limites actuelles ce week-end face au Benfica dans un match très important pour le titre national. A domicile, Porto s'est incliné (0-1). Vainqueur largement du match aller, le Club Bruges affiche une réussite insolente dans cette Ligue des Champions et pourrait encore l'emporter pour s'assurer la 1place du groupe. En l'absence de Somah (suspendu), Bruges devra compter offensivement sur Jutgla (8 buts cette saison) et Skov Olsen (7 buts).