Pronostic Club Bruges Bayer Leverkusen : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Le Club Bruges tient tête au Bayer Leverkusen

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Club Bruges – Bayer Leverkusen :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Malmené par l’Union Saint-Gilloise l’an passé, le Club Bruges a réussi à renverser le promu lors de la dernière ligne droite pour aller chercher un nouveau titre de champion de Belgique. La formation belge a lancé cette nouvelle saison en remportant la SuperCoupe face à la Gantoise (1-0). Solide lors du début de ce championnat, Bruges n’a perdu qu’une seule fois lors des 7 journées disputées en Jupiler League, sur la pelouse d’Eupen. Repartie de l’avant depuis cette défaite, la bande à Hoefkens vient d’enchainer 4 victoires consécutives face à Louvain, Courtrai, Charleroi et le week-end dernier contre le Cercle de Bruges dans le derby (4-0). Malgré ces bons résultats, le club brugeois n’occupe que la troisième place derrière Anvers et Genk qui ont démarré très fort. Avec l’Espagnol Jutgla (5 buts) et le Danois Skov Olsen (4 buts), Bruges possède deux des meilleurs buteurs de la Jupiler League. En plus du jeune Barcelonais, la formation belge a recruté cet été d’excellents éléments comme l’ukrainien Yaremchuk, le défenseur international Boyata, le Canadien Larin ou le milieu Nielsen. Les départs ont également été nombreux puisque De Ketalaere, Nsoki, Maoussa ou Dost sont partis sous de nouvelles couleurs.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Bayer Leverkusen a été l’une des agréables satisfactions de la saison dernière en Bundesliga. Le club allemand avait fini sur le podium de la Bundesliga derrière le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. L’équipe entrainée par Gerardo Seoane connait en revanche une entame délicate pour ce nouvel exercice. En effet, battu d'entrée par une équipe évoluant dans les échelons inférieurs en Coupe d’Allemagne, le Bayer a ensuite perdu 4 autres matchs en Bundesliga face au Borussia Dortmund (0-1), Augsbourg (1-2), Hoffenheim (0-3) et le week-end dernier face à l’actuel leader du championnat Fribourg (2-3). La seule note positive est venue du succès obtenu à Mayence (0-3) lors de l'avant-dernière journée. Concernant le recrutement, le Bayer s’est montré assez calme puisque seuls le Tchèque Hlozek et l’Anglais Hudson-Odoi ont principalement rejoint l’effectif, tandis que les Alario ou Pohjanpalo ont fait le chemin inverse. Pour affronter Bruges, Leverkusen pourra s’appuyer sur ses meilleurs buteurs de la saison dernière à savoir Patrick Schick et le Français Diaby. En revanche, les excellents Wirtz ou Adli sont blessés. Costaud depuis le début de saison et souvent difficile à jouer dans son stade, Bruges devrait accrocher au moins un nul face à une formation du Bayer Leverkusen en difficulté.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(314€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Club Bruges Bayer Leverkusen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !