Pronostic Clermont Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont peut enchaîner contre Troyes

Excellent depuis plusieurs saisons dans l'antichambre du football français, le Clermont Foot a enfin été récompensé de ses erreurs au printemps dernier en étant promu pour la première fois de son histoire dans l'élite. Cette accession en Ligue 1 est venu confirmer les très bonnes dispositions affichées depuis de nombreuses années. Dans l'euphorie de cette excellente saison, les Auvergnats sont donc rentrés dans le grand bain de la L1 la semaine dernière. Opposés aux Girondins sur la pelouse de Bordeaux, ils ont d'abord contenu leur adversaire avant de le piquer par deux fois pour l'emporter sur le terrain d'une équipe pourtant bien plus expérimentée. Il faut dire que durant l'été, le coach, Pascal Gastien a pu conserver l'ensemble de ses cadres et qu'il peut compter sur le meilleur buteur de Ligue 2 l'an passé avec 22 réalisations, Mohamed Bayo, déjà décisif à Bordeaux le week-end dernier.

Ce dimanche, les Clermontois recevront dans leur stade, agrandi de sorte à ce que sa capacité soit désormais de 13.000 places, une équipe troyenne qui sort d'un premier match difficile disputé face au PSG. Pas épargnée par le calendrier, l'ESTAC a pourtant réalisé une bonne prestation devant son public mais elle a dû concéder son premier revers de la saison face à l'ogre parisien, réaliste à défaut d'être flamboyant. Cependant, les hommes de Laurent Batlles ont connu bien davantage de turnover dans leur effectif cet été et ils pourraient avoir besoin de quelques semaines de rodage avant de pouvoir pleinement exploité leur potentiel. Aussi, les locaux pourraient en profiter pour prendre le dessus dans ce match et tenter de conserver leur place dans le haut du tableau une semaine supplémentaire.