Pronostic Clermont Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont a de la ressource face à Troyes

Après avoir accroché une montée historique en Ligue 1, Clermont est parvenu à se maintenir la saison passée. Cet été, le club auvergnat a été dépouillé avec les départs des Berthomier, Zedadka, Bayo, N'Simba ou Hountondji. Comme souvent, la cellule de recrutement auvergnate a déniché des bons coups avec le portier Diaw, le défenseur polonais Wieteska, l'attaquant Bela, le revanchard Gonalons, le Serbe Andric et avec le retour de prêt de Muhammed Cham. Largement battu lors de la 1journée par le PSG (5-0) au Montpied, Clermont semblait faire partie des candidats à la relégation. Fidèles à leurs principes, les Auvergnats ont réussi d'excellentes prestations avec trois succès obtenus face à Reims (2-4), Nice (1-0) et Toulouse (1-0). Au rayon des défaites, les hommes de Gastien ont perdu 3 matchs face à des formations classées dans le Top 4, avec le PSG, l'OM et Lorient. Le week-end dernier, les Clermontois ont été heureux de ramener le point du nul de leur déplacement à Strasbourg (0-0) tant les Alsaciens ont eu des opportunités.

L'an dernier, Troyes a été promu en même temps que le club clermontois et a également réussi à se maintenir malgré des tergiversations intervenues en cours de saison avec le départ surprise de Laurent Batlles, remplacé par Irles. Ce dernier a connu un été agité avec plusieurs mécontentements de cadres de l'équipe qui n'appréciaient pas sa méthode. Battu lors des 3 premières journées, l'ESTAC s'est retrouvé au pied du mur pour la réception d'Angers mais a finalement réussi à décrocher son premier succès. En pleine réussite, les Troyens ont ensuite réussi un petit exploit sur la pelouse de Monaco (2-4). Après avoir tenu en échec Rennes (1-1), l'ESTAC a buté sur Lens le week-end dernier malgré une belle résistance à Bollaert (défaite 1-0). En confiance et en réussite face aux équipes de la 2partie de tableau, Clermont devrait pouvoir décrocher un nouveau succès très important dans l'optique du maintien face à un adversaire direct, Troyes, qui a perdu 4 de ses 7 matchs.