Pronostic Clermont Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont chute face à Strasbourg

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Clermont - Strasbourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, Clermont connaît un exercice compliqué et lutte pour son maintien. Bien parti en début de saison, le club auvergnat a ensuite connu un passage à vide malgré des prestations intéressantes au niveau du jeu produit. Lors des dernières journées, les Clermontois ont notamment perdu de nombreux points en fin de rencontre face à Saint-Etienne, Reims ou Nice. Pour son dernier match au stade Montpied, la formation auvergnate était parvenue à accrocher un nul face à une formation lensoise qui joue le haut de tableau (2-2). Tombé dans la zone de relégation, Clermont s’est repris lors de la dernière journée en s’imposant sur la pelouse d’Angers (0-1) sur un penalty de Mohamed Bayo. Le Guinéen a inscrit là son 9but de la saison lors de cette rencontre. Pour la réception de Strasbourg, le coach Gastien sera privé de plusieurs éléments puisque les Ogier, Allevinah, Hountondji, Billong, Berthomier ou Albert sont tous blessés. Avec une équipe fortement remaniée, le Clermont Foot s’est imposé facilement ce week-end en Coupe de France face au Bas d’Avignon (0-4).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Racing Club de Strasbourg avait un déplacement piège en Coupe de France sur la pelouse de Valenciennes. Les hommes de Julian Stephan ont parfaitement abordé la rencontre pour décrocher une victoire méritée grâce à Diallo. Le club alsacien est l’une des bonnes surprises de ce début de saison en Ligue 1. En effet, le Racing est classé en 7position et vient de réaliser une très bonne série de résultats, qui s’est seulement arrêtée lors de la réception de l’Olympique de Marseille (0-2) lors de la dernière journée. Les Strasbourgeois avaient avant cela décroché des succès importants face à Bordeaux ou Nice. De plus, la formation alsacienne possède un potentiel offensif intéressant avec les Diallo, Gameiro ou Ajorque. Le Réunionnais, passé par Clermont, réalise un excellent exercice et pourrait faire mal à son ancienne équipe privée de son habituelle défense centrale. Sur le banc en coupe, Ajorque devrait retrouver sa place de titulaire en Ligue 1, où il a déjà marqué 9 buts cette saison. En forme, Strasbourg devrait s’imposer sur la pelouse de Clermont.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Strasbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !