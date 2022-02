Pronostic Clermont Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont - Saint-Etienne : Les Verts de l’espoir

Promu cette saison en Ligue 1 pour la première fois de son histoire, le Clermont Foot Auvergne réalise pour le moment un exercice correct. En effet, les Auvergnats font évidemment partie des formations à lutter pour leur maintien, mais viennent de décrocher quelques victoires précieuses. Pas au mieux après des défaites consécutives face à Monaco et Strasbourg, les hommes de Gastien ont affiché un très bel état d'esprit pour s'imposer face à deux formations qui jouent le haut de tableau, à domicile face à Rennes (2-1) et surtout sur la pelouse de l'OGC Nice (0-1) troisième de Ligue 1 et équipe en forme du moment. Dimanche dernier à Nice, le joueur kosovar Elbasan Rashani a inscrit l'unique but de la rencontre sur un service du virevoltant Allevinah, dont l'entrée en jeu a été décisive. Après avoir été privé de nombreux joueurs entre les blessures et la CAN, le club auvergnat a retrouvé la plupart de ses éléments cadres puisque Bayo ou Allevinah sont revenus du Cameroun. De plus, le joueur prêté par Nice, Da Cunha absent à l'Allianz Riviera (accord entre les 2 équipes), sera présent pour la réception de Saint-Etienne.

Au fond du trou il y a quelques semaines, l'AS Saint-Etienne vient de retrouver espoir dans la course au maintien. En match en retard d'abord, les Stéphanois sont allés décrocher un précieux succès à Angers (0-1) en montrant une très belle combativité. Alors que l'on pensait les Verts capables d'enchaîner en Coupe de France, ils sont sortis sans gloire en tombant face à Bergerac (1-0) équipe de National 2. Les dirigeants foréziens ont profité du mercato pour renforcer l'équipe avec les arrivées de Crivelli, Sacko, Mangala, Sako, Thioub ou Bernardoni. L'expérience apportée par ses joueurs plus le retour des Khazri et Bouanga de la CAN permettent à Dupraz d'avoir un effectif plus conséquent. Lors de la dernière journée, les Verts sont parfaitement rentrés dans leur match mais se sont fait surprendre sur la 1opportunité montpelliéraine. Malgré de nombreuses opportunités, l'ASSE a souffert pour recoller au score. Le coaching gagnant de Dupraz a changé le cours du match puisque Nordin et Hamouma ont renversé le MHSC en toute fin de rencontre (3-1), pour une victoire logique. Toujours derniers, les Verts ont repris espoir grâce aux deux dernières prestations abouties. Sur leur lancée et avec un effectif désormais presque au complet, Saint-Etienne devrait pouvoir signer un 3succès consécutif en L1 face à Clermont comme à l'aller.