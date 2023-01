Pronostic Clermont Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont tombe face à Rennes

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Lors de l’intersaison, Clermont faisait partie des équipes régulièrement citées pour être relégué à l’issue d’un exercice où 4 équipes doivent descendre. Après 17 journées, les Auvergnats occupent la 9place du classement avec 9 points d’avance sur la zone de relégation. Les hommes de Gastien ne sont pas sauvés pour autant. Loin d’être réguliers, ils parviennent à réussir des coups. Battu par Lille (0-2) lors de la reprise, Clermont a ensuite signé un petit exploit en s’imposant au Groupama Stadium face à Lyon (0-1) sur un penalty du joueur autrichien Cham (0-1). En revanche et comme souvent en Coupe de France pour le club clermontois, il s’est fait sortir précocement, l’Olympique Strasbourg en 32de finale lors de la séance des tirs aux buts. La bande à Gastien doit désormais se focaliser sur son seul objectif qui est le maintien en Ligue 1. Lors de cette rencontre, le coach clermontois avait préservé quelques éléments comme son fils Johan, le portier Diaw ou le défenseur Seidu. De plus, expulsé contre Lille, Caufriez est de retour dans le groupe.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Stade rennais est l’un des candidats déclarés au podium. A l’heure actuelle, la formation bretonne occupe la 4place du classement avec 2 points de retard sur l’Olympique de Marseille et 6 sur le Racing Club de Lens. Impressionnant depuis plusieurs mois, Rennes avait été surpris dès la reprise à Reims (3-1) mais s’est ensuite rattrapé lors de la réception de Nice (2-1) en arrachant la victoire en fin de match par Bourigeaud. Buteur lors de cette rencontre, Martin Terrier s’est sévèrement blessé et manquera le reste de la saison. En son absence, Genésio compte sur les Kalimuendo, Gouiri, Sulemana, Majer ou Doku. Sur sa lancée, le Stade Rennais est allé s’imposer à Bordeaux en Coupe de France (1-2) avec des buts de Bourigeaud (encore !) et Doku qui devrait profiter de la blessure de Terrier pour redevenir titulaire. Qualifié pour les 16de finale, les Rennais se déplaceront au stade Vélodrome pour y défier l’Olympique de Marseille, pour ce qui sera l’affiche de ce tour. En belle forme et focalisé sur son objectif podium, Rennes devrait s’imposer à Clermont qui reste sur 3 matchs sans victoire à domicile (1 nul, 2 défaites).- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez..- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Rennes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !