Pronostic Clermont PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont - PSG : Paris endort le volcan clermontois

Pour la première saison de son histoire en Ligue 1, le Clermont Foot a réussi l’incroyable exploit de se maintenir malgré l’un des plus faibles budgets du championnat. Les Auvergnats se sont appuyés sur la philosophie de leur coach pour qui le salut passe par le jeu. Les rencontres de Clermont l’an passé ont par ailleurs souvent été plaisantes avec plusieurs buts par match. L’un des artificiers maison, Mohamed Bayo a cependant quitté le navire pour rejoindre une équipe plus ambitieuse, Lille. Outre le départ du buteur local, Clermont a perdu les excellents Zedadka, N’Simba, ou Abdul Samed. Gastien a décidé de miser sur l’expérience d’un Gonalons ou sur celle de Zeffane (blessé ce samedi), et a tenté le pari Andric pour remplacer Bayo. Malgré cette vague de départs, le Clermont Foot a réussi une très bonne préparation avec 4 victoires en 6 rencontres, dont la dernière en date face à Toulouse (0-1) grâce à une réalisation de Gastien (fils).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé à Paris semble avoir été le point de départ d’une nouvelle ère pour le club de la capitale. En effet, le club parisien a tout d’abord jeté son dévolu sur le duo Galtier-Campos, qui avait bien marché du côté de Lille. Ensuite, au lieu de faire dans le bling-bling habituel, Paris a recruté judicieusement en attirant Vitinha, Mukiele ou le prometteur Ekitike. De plus, le PSG s’est déjà séparé de di Maria, Simmons et Wijnaldum essaie d’en faire de même avec des indésirables comme Paredes, Herrera, Draxler ou Kurzawa. Depuis son arrivée de Nice, Galtier a opté pour un système avec trois défenseurs qui lui permet d’aligner Sergio Ramos avec Marquinhos et Kimpembé. Buteur lors du Trophée des Champions, l’Espagnol pourrait être la belle surprise de l’année après sa saison blanche de l’an passé. Si Mbappé est évidemment au centre du projet PSG, Neymar et Messi sont fortement attendus pour ce nouvel exercice. Ils ont eux aussi marqué dimanche dernier. En effet, sur la lancée d'une belle préparation, les Parisiens ont récité leur football dans le Trophée des Champions face à Nantes (4-0) avec un doublé de Neymar, un but de Messi et une talonnade victorieuse de Ramos. Plus que le résultat, l’état d’esprit affiché par Paris a séduit ses supporters. Si le club de la capitale conserve cette mentalité, il semble difficilement envisageable à Clermont de pouvoir contenir les assauts parisiens, surtout que Kylian Mbappé effectuera son grand retour.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecdès la fin du match en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont PSG encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !