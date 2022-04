Pronostic Clermont PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG enfonce Clermont

Promu pour la 1fois de son histoire en Ligue 1, le Clermont Foot ne s'attendait certainement pas à voir Lionel Messi fouler le stade du Gabriel-Montpied. Ce sera certainement le cas ce samedi soir avec la venue du club de la capitale en Auvergne. La formation auvergnate vit des heures difficiles avec 4 défaites consécutives lors des 4 dernières journées. Largement battu à Lille (4-0), Clermont s'est ensuite fait surprendre par Lorient (0-2) au Montpied dans un match important pour le maintien. Dans le dur, Clermont s'est ensuite logiquement incliné à Lens (3-1) où le portier Djoco a commis une grosse erreur. Le week-end dernier, les hommes de Gastien avaient la possibilité de se relancer face à une équipe nantaise qui ne joue plus grand-chose en Ligue 1. Dans un match très ouvert et au scénario palpitant, les Clermontois se sont finalement inclinés face aux Canaris (2-3) et ont en plus perdu Abdul Samed expulsé. Malgré ce nouveau revers, le club auvergnat n'a pas glissé dans la zone rouge mais s'en rapproche à grand pas puisqu'il ne compte qu'un point d'avance sur Saint-Etienne à l'orée de cette journée.

De son côté, le Paris Saint-Germain va vouloir finir la saison sur une note positive et préparer également le futur. Après avoir subi une déconvenue à Monaco (3-0), le club de la capitale s'est repris au Parc des Princes en surclassant Lorient (5-1). Kylian Mbappé a été une nouvelle fois exceptionnel avec un doublé à la clé et un triplé de passes. Le champion du monde français a notamment fait briller ses coéquipiers Neymar et Messi, très critiqués, en leur offrant des buts. Avec 12 points d'avance sur son premier poursuivant, Paris devrait logiquement décrocher un nouveau titre de champion. Pochettino pourrait profiter de ces derniers matchs de la saison pour affiner son système s'il reste en place la saison prochaine. Contre Lorient, l'ancien entraineur de Tottenham était privé de plusieurs éléments puisque les Di Maria, Verratti, Navas, Diallo, Bernat, Draxler étaient tous blessés. Malgré ces innombrables indisponibilités, le coach argentin n'a pas lancé des jeunes qui piaffent d'impatience sur le banc. Face à une équipe clermontoise en souffrance, Paris ne devrait pas en principe connaître de problème pour décrocher une victoire tranquille face au PSG.