Pronostic Clermont Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont se reprend face à Pau

Le Clermont Foot fait partie des formations qui luttent pour les barrages d’accession à la Ligue 1. L’an passé, le club auvergnat était dans une excellente dynamique lorsque la saison a été arrêtée et n’a pas pu défendre ses chances jusqu’au bout. Toujours aussi solide lors de ce nouvel exercice, le club clermontois a laissé des points en route car il n’a pas su se montrer assez tranchant dans le dernier geste. Victorieux de Nancy (2-0) au Gabriel-Montpied la semaine passée, Clermont s’est en revanche incliné à Niort en milieu de semaine, en étant comme souvent l’équipe dominatrice. Un but rapide du Niortais Ba et l’expulsion de Jordan Tell ont compromis les chances clermontoises. Les Auvergnats possèdent cependant toujours la meilleure défense de la Ligue avec Grenoble et ils restaient sur 4 matchs sans défaite (2 nuls, 2 victoires) avant ce revers surprise. Arrivé de Rodez cet été, Arthur Desmas réalise une excellente saison, à l’image du penalty qu’il a arrêté face aux Chamois.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Après des débuts difficiles, Pau semble s’être adapté aux exigences de la Ligue 2. En effet, mal partis, les Béarnais ont aligné 7 matchs sans la moindre victoire lors du début d’exercice, mais vont mieux depuis leur succès sur Niort (4-1). Les hommes de Didier Tholot arrivent à Clermont en confiance avec un nul à Dunkerque (2-2) et une victoire à domicile face à Caen (1-0), grâce au 4but de Romain Armand. Ce bon passage a permis à Pau de sortir de la zone rouge pour occuper la 15place du classement. Avec un seul point de retard sur le dernier barragiste, Clermont doit réagir pour rattraper le bon wagon. Pour cette rencontre, le Clermont Foot devrait s’imposer à domicile face à une équipe qui reste à sa portée et se replacer parmi les barragistes.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Pau détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !