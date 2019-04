Pronostic Clermont Paris FC : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Clermont – Paris FC : choc entre spécialistes du clean sheet

Neuvième de Ligue 2, le Clermont Foot n'a plus aucune ambition en cette fin de saison. Assuré du maintien et distancé pour les places de barragiste, le club auvergnat finit tranquillement l'exercice 2018/2019 (5 matchs sans victoire : 3 nuls et 2 défaites). Les hommes de Gastien possèdent tout de même la 5meilleure défense de Ligue 2 et ont réalisé 18(match sans encaisser de but), dont le dernier lors de la réception d'Ajaccio la semaine passée.

En face, le Paris FC est à la lutte pour les places de barragiste. Actuellement, les Franciliens occupent le dernier strapontin pour les matchs de barrages. Les hommes de Bazdarevic sont sous la pression du Havre et de Lens pour le dernier accessit. Les Parisiens ont laissé passer une bonne opportunité de prendre un peu d'avance en concédant le nul face à Valenciennes lors de la journée précédente dans un match sans but (0-0). Le Paris FC possède la meilleure défense de L2 (avec Metz) et a réalisé 20. Sur cette rencontre entre équipes qui savent garder leur cage inviolée, le pari "Les 2 équipes ne marquent pas" pourrait passer (il suffit qu'une seule équipe ne trouve pas le chemin des filets pour cela).