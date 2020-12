Pronostic Clermont Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont profite du coup de mou du Paris FC

L'affiche de la 16journée de Ligue 2 met aux prises samedi le Clermont Foot au Paris FC. Ces deux formations sont engagées dans la lutte pour la montée en Ligue 1. Les Auvergnats occupent actuellement la 6place avec 24 points, soit une unité de retard sur le dernier barragiste et 4 sur leur adversaire du jour. Les Clermontois se montrent solides et n'ont perdu qu'une seule fois lors des 7 dernières journées, à Niort (1-0), en infériorité numérique. Les hommes de Gastien se sont repris lors de la réception du promu palois (3-0) avant de partager les points au Havre (0-0). Au stade Océane, le Clermont Foot a livré une partition intéressante mais comme cela peut arriver depuis le début de la saison, l'équipe a pêché dans le dernier geste. Dominateur (70% de possession), le club auvergnat s'est rarement montré dangereux. Gastien dispose pourtant de Mohamed Bayo, le natif de Clermont revenu au club cet été, qui a inscrit 8 buts depuis le début de la saison et confirme son excellente saison dernière lorsqu'il était prêté à Dunkerque. De son côté, le Paris FC a lancé sa saison sur un rythme effréné et a rapidement pris les commandes de la Ligue 2. En revanche, les hommes de René Girard connaissent un coup de moins bien depuis quelques semaines avec 5 matchs sans la moindre victoire, 3 nuls et 2 succès. Le week-end dernier, les Parisiens s'en sont plutôt bien sortis face à une formation de Rodez, qui lutte pour se maintenir, avec une égalisation arrachée en toute fin de match. Le PFC s'est depuis fait dépasser au classement par Troyes et Grenoble et voit les poursuivants revenir, dont le Clermont Foot. Vainqueur de ses deux derniers matchs à domicile, le club auvergnat solide ces dernières semaines semble en mesure de s'imposer et revenir dans le groupe des barragistes.