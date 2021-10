Pronostic Clermont OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont - OM : une affiche plus serrée qu'il n'y paraît ?

Promu de Ligue 2, le Clermont Foot avait démarré tambour battant sa toute première saison dans l'élite. Mais après 2 victoires sur les 2 premières journées, les Clermontois n'ont gagné qu'1 seule de leurs 9 dernières rencontres. Les hommes de Pascal Gastien avaient retrouvé de la solidité avec un bon nul obtenu à Lorient qui cartonne à domicile (1-1) et une victoire à domicile face au champion de France lillois (1-0), mais ils ont rechuté dimanche dernier à Nantes (2-1). Clermont est 14e et prêt à se battre pour son maintien. Impliqué dans un accident de la route pour lequel il a dû s'excuser, le buteur Bayo pourrait rater cette rencontre.

Si de son côté, l'OM est à une bien meilleure 4e place, les Olympiens ont eux aussi plus de mal à gagner en ce moment, après un début de saison tonitruant (1 victoire sur ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues). Battus par Lens (2-3) et Lille (2-0) avant la trêve, les hommes de Jorge Sampaoli ont obtenu cette victoire, à la reprise, face à Lorient (4-1), avant de signer 2 nuls face au PSG (0-0) et Nice mercredi dans un match à rejouer (1-1). En Europa League, Marseille a fait 3 matchs nuls sur ses premiers matchs. Mercredi, Payet a marqué l'unique but marseillais et a confirmé son début de saison étincelant. Mais entre deux équipes qui n'arrivent plus beaucoup à gagner, c'est peut-être bien à un match nul auquel on devrait assister dans l'affiche du dimanche soir, le 4e partage des points consécutifs pour les Phocéens.