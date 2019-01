Pronostic Clermont Niort : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Match fermé entre Clermont et Niort

La 20journée de Ligue 2 met aux prises deux formations luttant pour les places de barragiste : le Clermont Foot et les Chamois Niortais. Ce vendredi, les Auvergnats ont l’opportunité avec une victoire de passer devant leurs adversaires du soir. Les Clermontois réalisent un parcours intéressant et s’appuient notamment sur leur défense de Ligue 2 (troisième derrière le Paris FC et Metz). Prêté par le PSG, Rémy Descamps confirme son potentiel dans les cages de la formation auvergnate.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Niort occupe une très belle 5place. Malgré ces bons résultats, des tensions entre Patrice Lair et ses dirigeants ont éclaté et l’entraîneur est parti. La fin d’année a été par conséquent plus compliquée avec deux matchs nuls et une défaite en Coupe de France à Bergerac. Pour ce match, nous partons sur "Les deux équipes ne marquent pas", qui passe en cas de 0-0 ou si seule une seule équipe (Clermont ou Niort) arrive à marquer un but. Le pari est passé 15 fois sur les 19 matchs de Clermont en L2 et à 12 reprises pour Niort, avec un 7 sur 9 pour les matchs à l’extérieur.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Niort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !